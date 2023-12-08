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Самир Аббасов: "Счет был разгромный, но…"

Азербайджанский футбол
Новости
8 Декабря 2023 22:49
Самир Аббасов: "Счет был разгромный, но…"

«У нас было много травмированных игроков. Вот почему некоторые футболисты играли на непривычных позициях».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Самир Аббасов, главный тренер «Сумгаита», проигравшего дома со счетом 1:6 "Карабаху".

Опытный специалист прокомментировал поражение от "Карабаха" в 16-м туре: "В следующих двух играх мы перегруппируемся, сделаем все возможное. У нас есть свой футбол. Мы стараемся играть в зрелищный футбол. Хотим, чтобы наши болельщики видели хороший футбол. Если в игре полностью закрываться, это не значит, что ты не проиграешь. Мы хотим играть в настоящий футбол. Это правда, счет был большой. Но это не значит, что если бы мы уделили больше внимания защите, счет был бы меньше. Мы дали молодежи шанс сегодня во втором тайме. Но сложилась такая ситуация, что на поле есть футболисты, которым мы не можем найти замены в дублирующем составе».

Самир Аббасов заявил, что выведет команду из этой ситуации. Он отметил, что до зимнего перерыва осталось две игры и в этих встречах они добьются необходимого результата.

İdman.biz

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