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Гурбан Гурбанов: "У "Сумгаита" было слишком много проблем"

Азербайджанский футбол
Новости
8 Декабря 2023 22:24
Гурбан Гурбанов: "У "Сумгаита" было слишком много проблем"

«Поздравляю своих игроков. Мы добились хорошей победы при очень динамичной игре. «Сумгаит» заставил нас это сделать».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Гурбан Гурбанов, главный тренер "Карабаха", выигравшего у "Сумгаита" со счетом 6:1 в матче открытия XVI тура Премьер-лиги Азербайджана.

Опытный специалист после матча коснулся игры соперника. Он отметил, что «Сумгаит» столкнулся с трудностями: «Соперник с первых минут предпочитал прессинговать. В результате темп игры стал выше. Иногда мы немного отставали от своей игры. Соперник заставил нас сделать это своей игрой. В любом случае мы должны постараться сохранить игровую дисциплину. В последнее время «Сумгаит» играл хорошо. Сегодня было слишком много проблем. У них было несколько травмированных игроков, и некоторые из них появились на поле. Желаю успехов команде соперника».

«Карабах» в первом туре победил «Сумгаит» со счетом 5:0. Гурбанов рассказал, что они не делают различий между соперниками, выходят на каждую игру ради максимального результата: "Мы выходим на каждую игру с такой мотивацией. Просто иногда получается то, что мы хотим, иногда нет. Но ничего особенного сказать не могу. "Сумгаит" заставил нас сыграть против себя с необходимой мотивацией. Своей игрой и отношением к ней. Они играют в динамичный футбол, и мы старались отвечать тем же. Даже при счете 3:0, 4:1 «Сумгаит» не отказался от такой игры. Это положительный момент».

İdman.biz

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