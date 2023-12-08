Определились соперники наших сборных

Определены соперники женской сборной Азербайджана по футболу до 19 лет по отборочному турниру чемпионата Европы, который пройдет в Литве в 2025 году.

İdman.biz сообщает, что наша команда сразится с командами Черногории, Болгарии и Латвии в 4-й группе турнира, организованного в формате Лиги Наций. Игры группы пройдут в Латвии 3, 6, 9 апреля 2024 года. На начальном этапе победители групп Лиги Б будут претендовать на выход в Лигу А.

Заключительный этап пройдет в Швеции в 2025 году.

Также состоялась жеребьевка предварительного отборочного раунда чемпионата Европы среди женских сборных по футболу до 17 лет.

Наша сборная попала во 2-ю группу Лиги Б вместе со сборными Болгарии, Словении и Молдовы. В следующем году игры в группе пройдут в Болгарии 14, 17, 20 марта.

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