«Стараемся понять футбольную философию нашего нового главного тренера. Пытаемся выполнять его пожелания и требования».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил португальский вратарь "Кяпаза" Игор Родригеш.

Говоря об этапе адаптации в команде, вратарь отметил, что на каждую выходит ради успешного результата.

Родригес поделился своими впечатлениями о городе Гянджа: «Это красивый город. Во время прогулки я открываю для себя много вещей. Мне в основном нравятся исторические места. Люди гостеприимны. Еще я хожу на игры местного баскетбольного клуба Гянджи. Но у меня не было времени ходить на волейбол».

Отметим, что Игор, перешедший в нынешнем сезоне в «Кяпаз», сыграл в 4 матчах. Гянджинский клуб занимает последнее место в турнирной таблице с 10 очками после 15 туров.

İdman.biz