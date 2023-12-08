Соперники членов нашей сборной известны: команда Джошгуна Диниева против "Галатасарая"

В 1/16 финала Кубка Турции определились соперники клубов, за которые выступают члены сборной Азербайджана Ренат Дадашов и Джошгун Диниев.

İdman.biz сообщает, что клуб первой лиги «Умранияспор», который защищает Джошгун Диниев, встретится с одним из сильнейших турецких клубов - «Галатасараем».

«Хатайспор», за который выступает Ренат Дадашов, встретится с представителем 1-й лиги «Сакарьяспором».

Команда Шахруддина Магомедалиева «Адана Демирспор» встретится с представителем 2-й лиги «Эрзинджанспором».

На этом этапе предусмотрено проведение одной игры.

Отметим, что матчи стадии 1/16 финала пройдут 9-11 января.

İdman.biz