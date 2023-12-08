«Между большим футболом и мини-футболом есть большая разница. Это слишком сложно».

Об этом İdman.biz заявил бывший игрок сборной Азербайджана, капитан мини-футбольного клуба «Интер» Афран Исмайлов.

Он прокомментировал свой дебют в чемпионате Азербайджана по мини-футболу. Исмайлов рассказал, что в первом туре у них были трудности в матче, который они выиграли у «Сумгаита» со счетом 4:2: «Мы смогли забить голы в первой игре. Но испытываем сложности в использовании стандартных положений и борьбе один на один. Мы пытаемся познать секреты мини-футбола благодаря нашему главному тренеру Хатаю Багирову.

В чемпионате очень хорошие команды. Соперники постараются показать свою лучшую игру против нас. Поэтому мы очень серьезно готовимся. Желаем нашим игрокам сезона без травм. Наши хорошие матчи еще впереди».

Отметим, что «Интер» встретится с «Тураном» во втором туре.

Эмин Ага

İdman.biz