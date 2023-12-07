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Рекорд от "Шахдаг Гусара"

Азербайджанский футбол
Новости
7 Декабря 2023 11:41
Рекорд от "Шахдаг Гусара"

Футбольный клуб «Шахдаг Гусар» одержал 200-ю победу на чемпионате Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что команда, выступающая во II лиге, в матче 13-го тура одержала победу над «Гейгелем».

Гусарцы забили на выезде 4 безответных гола. Это восьмая победа «Шахдаг Гусара» во II лиге. Команда, участвующая в чемпионатах страны с 1992 года, 59 раз побеждала в Премьер-лиге и 133 раза - в I лиге, в которых выступала с перерывами до текущего сезона.

Клуб, носивший также ранее названия «Шахдаг», «Нефтгаз» и «Шахдаг Самур», одержал свою 200-ю победу в общей сложности в 558 матчах.

«Шахдаг Гусар» вошел в историю отечественного футбола как 11-я команда, одержавшая не менее 200 побед в чемпионате. Первая победа гусарцев состоялась 8 мая 1992 года в домашнем матче против «Чираггала» (1:0).

İdman.biz

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