Футболистка нашей сборной: "После успешного выступления в Лиге наций мне поступили предложения от зарубежных клубов" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью игрока женской сборной Азербайджана по футболу Нигяр Мирзалиевой сайту İdman.biz.

- Сборная Азербайджана завершила сезон в Лиге наций. Как вы оцениваете игру против Фарерских островов в последнем матче группового этапа?

– Игра с этой командой далась нам сложно. Основная причина этого заключалась в том, что погодные условия были не очень хорошими. Было холодно, а соперник при этом только оборонялся. Можно сказать, что наш соперник по ходу матча только контратаковал. Однако мы все равно выиграли со счетом 1:0. Это была наша последняя игра в дивизионе С. Мы очень рады победе.

- Вы забили победный гол. Верили перед матчем, что отличитесь?

- Я знала, что забью еще до игры с Фарерскими островами. По ходу игры было несколько шансов отличиться. Но я не смогла этого сделать. Однако во втором тайме мне удалось забить гол. Боролась до конца. Я очень рада, что сделала это.

- Как бы вы оценили выступление команды в дивизионе С Лиги наций?

- На этом этапе были моменты, когда мы выигрывали и теряли очки. Все встречи давали нам дополнительный опыт. Также эти игры привели к нашему развитию. В результате наших побед мы перешли в дивизион В в качестве лидера группы.

– Ожидали ли вы столь успешного выступления в начале сезона?

- Поскольку для нас это было впервые, мы столкнулись с трудностями. Однако как команда мы всегда уверенно выходили на матчи. В конце концов эта вера вывела нас на первое место.

– В следующем сезоне вы будете играть в дивизионе «В» и здесь будут более сильные команды. Не сложно ли будет продолжить успех?

- Хоть и не все команды дивизиона определены, но у нас есть информация о сильных соперниках. Мы достигнем поставленной цели. Продолжим радовать наших болельщиков, добиваясь хороших результатов. То, что мы дошли до этого этапа, - это отличный результат. Я думаю, что нет ничего, что мы не могли бы сделать. Мы всегда должны смотреть вперед и побеждать.

- Вы одна из наших футболисток, живущих жизнью легионера. После этих игр поступали ли к вам и вашим партнерам по команде новые предложения от зарубежных клубов?

- Да, я играю за российский «Зенит». У меня с командой годичный контракт. Получила предложения от других зарубежных клубов. Но сейчас я сосредоточила все свое внимание на выступлении за «Зенит» и не рассматриваю новые предложения.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz