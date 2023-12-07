"Сделаем все возможное, чтобы добиться хорошего результата" - ИНТЕРВЬЮ

Футболист «Араз-Нахчыван» Аксель Нгандо дал интервью пресс-службе клуба.

Как сообщает İdman.biz, французский полузащитник рассказал о подготовке к следующей игре в Премьер-лиге Азербайджана и ситуации в команде.

- Как проходит подготовка к игре с «Зирой» в XVI туре чемпионата страны?

- Мы понимаем важность игры. Готовимся на самом высоком уровне. На тренировках стараемся максимально выполнять поставленные тренером задачи, показать себя с лучшей стороны. Мы знаем, что игра будет непростой. Наш соперник находится на вершине турнирной таблицы. Мы сделаем все возможное, чтобы добиться хорошего результата.

- Вы смотрели игру соперника?

- Конечно, смотрел. После приезда в Азербайджан моя первая игра была против «Зиры». Это хорошая команда, особенно в защите. На данный момент они пропустили всего 8 голов. Повторюсь, для нас это важная игра. Потому что мы не смогли победить в последних 4 матчах.

– Вы упомянули о надежной игре линии защиты. Можно ли будет ее взломать?

– У нас даже были шансы забить во всех матчах, включая проигранные. Во встрече с "Зирой" у нас будет такая возможность, мы ее создадим. Главное - реализовать его в тот момент. Я верю, что мы добьемся успеха. Мы должны быть полностью настроены на игру.

- Может ли победа, утерянная на последних секундах игры с «Сабаилом» в прошлом туре, негативно повлиять на членов команды с психологической точки зрения?

– Мы были удивлены, что пропустили гол в концовке. Однако мы могли забить больше голов и уйти с поля с тремя очками. Играли лучше соперника. Это не первый случай в футболе, такое уже случалось и повторится. Никто ни от чего не застрахован. Нам нужно сохранить концентрацию перед следующей игрой. Если сыграем против «Зиры», как в прошлом матче, то сможем победить.

- Что Нуман Курдич, автор автогола, сказал своим одноклубникам после игры с «Сабаилом»?

- Он извинился перед всеми за свою ошибку. Это не было преднамеренным действием. Хотя это большая ошибка, мы это понимаем. Каждый из нас может столкнуться с такой ситуацией. Футбол полон ошибок.

İdman.biz