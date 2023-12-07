7 Декабря 2023
RU

"Сделаем все возможное, чтобы добиться хорошего результата" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
7 Декабря 2023 10:24
"Сделаем все возможное, чтобы добиться хорошего результата" - ИНТЕРВЬЮ

Футболист «Араз-Нахчыван» Аксель Нгандо дал интервью пресс-службе клуба.

Как сообщает İdman.biz, французский полузащитник рассказал о подготовке к следующей игре в Премьер-лиге Азербайджана и ситуации в команде.

- Как проходит подготовка к игре с «Зирой» в XVI туре чемпионата страны?

- Мы понимаем важность игры. Готовимся на самом высоком уровне. На тренировках стараемся максимально выполнять поставленные тренером задачи, показать себя с лучшей стороны. Мы знаем, что игра будет непростой. Наш соперник находится на вершине турнирной таблицы. Мы сделаем все возможное, чтобы добиться хорошего результата.

- Вы смотрели игру соперника?

- Конечно, смотрел. После приезда в Азербайджан моя первая игра была против «Зиры». Это хорошая команда, особенно в защите. На данный момент они пропустили всего 8 голов. Повторюсь, для нас это важная игра. Потому что мы не смогли победить в последних 4 матчах.

– Вы упомянули о надежной игре линии защиты. Можно ли будет ее взломать?

– У нас даже были шансы забить во всех матчах, включая проигранные. Во встрече с "Зирой" у нас будет такая возможность, мы ее создадим. Главное - реализовать его в тот момент. Я верю, что мы добьемся успеха. Мы должны быть полностью настроены на игру.

- Может ли победа, утерянная на последних секундах игры с «Сабаилом» в прошлом туре, негативно повлиять на членов команды с психологической точки зрения?

– Мы были удивлены, что пропустили гол в концовке. Однако мы могли забить больше голов и уйти с поля с тремя очками. Играли лучше соперника. Это не первый случай в футболе, такое уже случалось и повторится. Никто ни от чего не застрахован. Нам нужно сохранить концентрацию перед следующей игрой. Если сыграем против «Зиры», как в прошлом матче, то сможем победить.

- Что Нуман Курдич, автор автогола, сказал своим одноклубникам после игры с «Сабаилом»?

- Он извинился перед всеми за свою ошибку. Это не было преднамеренным действием. Хотя это большая ошибка, мы это понимаем. Каждый из нас может столкнуться с такой ситуацией. Футбол полон ошибок.

İdman.biz

Новости по теме

Рекорд от "Шахдаг Гусара"
11:41
Азербайджанский футбол

Рекорд от "Шахдаг Гусара"

Футбольный клуб одержал 200-ю победу на чемпионате Азербайджана
Представитель АФФА получила назначение на игру "Барселоны"
11:03
Азербайджанский футбол

Представитель АФФА получила назначение на игру "Барселоны"

Матч, который пройдет в Бельгии, состоится 13 декабря
Футболистка нашей сборной: "После успешного выступления в Лиге наций мне поступили предложения от зарубежных клубов" - ИНТЕРВЬЮ
10:44
Азербайджанский футбол

Футболистка нашей сборной: "После успешного выступления в Лиге наций мне поступили предложения от зарубежных клубов" - ИНТЕРВЬЮ

"Пока я сосредоточена на "Зените" и не оцениваю новые предложения"
Команда Афрана Исмайлова стартовала с победы - ФОТО
09:59
Азербайджанский футбол

Команда Афрана Исмайлова стартовала с победы - ФОТО

Завершился первый тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу
Клубы азербайджанских футболистов победили в Кубке Турции
6 Декабря 23:48
Азербайджанский футбол

Клубы азербайджанских футболистов победили в Кубке Турции

Состоялись игры 1/32 финала Кубка Турции
Тренер соперника "Карабаха" может возглавить японский клуб
6 Декабря 21:56
Азербайджанский футбол

Тренер соперника "Карабаха" может возглавить японский клуб

Японский "Урава Редс" рассчитывает пригласить на пост главного тренера норвежского специалиста Пера Маттиаса Хегмо, возглавляющего шведский "Хаккен"

Самое читаемое

Фарид Гаибов удостоился специальной награды и медали на Конгрессе Европейской гимнастики - ФОТО
4 Декабря 15:22
Гимнастика

Фарид Гаибов удостоился специальной награды и медали на Конгрессе Европейской гимнастики - ФОТО

1-2 декабря в Софии прошел Конгресс Европейской гимнастики под руководством его президента Фарида Гаибова
Игрок в мини-футбол умер после столкновения с соперником
5 Декабря 16:25
Футбол

Игрок в мини-футбол умер после столкновения с соперником

"Рауль покинул нас в этот понедельник"
Необычный гол в чемпионате Азербайджана - ВИДЕО
6 Декабря 16:40
Азербайджанский футбол

Необычный гол в чемпионате Азербайджана - ВИДЕО

Игрок, забивший пятый гол в ворота соперника, отпраздновал гол смехом
Представитель Азербайджана выиграл международный турнир в Монако - ВИДЕО - ФОТО
4 Декабря 14:04
Гребля

Представитель Азербайджана выиграл международный турнир в Монако - ВИДЕО - ФОТО

В Монако в честь принца Альберта II прошла регата "Кубок вызова-2023" по прибрежной гребле