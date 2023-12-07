Команда Афрана Исмайлова стартовала с победы - ФОТО

Завершился первый тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день первого тура состоялось 4 матча.

Дебютант «Интер», основанный Афраном Исмайловым и составленный из бывших членов сборной Азербайджана, победил «Сумгаит» со счетом 4:2. В 4 матчах было забито 24 гола.

Чемпионат Азербайджана

Первый тур

6 декабря

«Интер» – «Сумгаит» – 4:2

«Динамо Гянджа» – «Сиязань» – 4:3

«Зира» – «Одлар Юрду» – 4:1

«Дирчелиш» – «Азнур» – 1:5

Отметим, что в первый день «Бирбаша Баку» обыграла «Абшерон» 5:1, «Реал Баку» - «Атешгях Сураханы» - 4:3, «Туран» - «Галактику Шушу» - 4:2, а «Ветеран» - «Баку Файер»» со счетом 7:1.

İdman.biz