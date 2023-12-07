7 Декабря 2023
RU

Команда Афрана Исмайлова стартовала с победы - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
7 Декабря 2023 09:59
Команда Афрана Исмайлова стартовала с победы - ФОТО

Завершился первый тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день первого тура состоялось 4 матча.

Дебютант «Интер», основанный Афраном Исмайловым и составленный из бывших членов сборной Азербайджана, победил «Сумгаит» со счетом 4:2. В 4 матчах было забито 24 гола.

Чемпионат Азербайджана
Первый тур

6 декабря
«Интер» – «Сумгаит» – 4:2
«Динамо Гянджа» – «Сиязань» – 4:3
«Зира» – «Одлар Юрду» – 4:1
«Дирчелиш» – «Азнур» – 1:5

Отметим, что в первый день «Бирбаша Баку» обыграла «Абшерон» 5:1, «Реал Баку» - «Атешгях Сураханы» - 4:3, «Туран» - «Галактику Шушу» - 4:2, а «Ветеран» - «Баку Файер»» со счетом 7:1.

İdman.biz

Новости по теме

Рекорд от "Шахдаг Гусара"
11:41
Азербайджанский футбол

Рекорд от "Шахдаг Гусара"

Футбольный клуб одержал 200-ю победу на чемпионате Азербайджана
Представитель АФФА получила назначение на игру "Барселоны"
11:03
Азербайджанский футбол

Представитель АФФА получила назначение на игру "Барселоны"

Матч, который пройдет в Бельгии, состоится 13 декабря
Футболистка нашей сборной: "После успешного выступления в Лиге наций мне поступили предложения от зарубежных клубов" - ИНТЕРВЬЮ
10:44
Азербайджанский футбол

Футболистка нашей сборной: "После успешного выступления в Лиге наций мне поступили предложения от зарубежных клубов" - ИНТЕРВЬЮ

"Пока я сосредоточена на "Зените" и не оцениваю новые предложения"
"Сделаем все возможное, чтобы добиться хорошего результата" - ИНТЕРВЬЮ
10:24
Азербайджанский футбол

"Сделаем все возможное, чтобы добиться хорошего результата" - ИНТЕРВЬЮ

"Верю, что мы добьемся успеха"
Клубы азербайджанских футболистов победили в Кубке Турции
6 Декабря 23:48
Азербайджанский футбол

Клубы азербайджанских футболистов победили в Кубке Турции

Состоялись игры 1/32 финала Кубка Турции
Тренер соперника "Карабаха" может возглавить японский клуб
6 Декабря 21:56
Азербайджанский футбол

Тренер соперника "Карабаха" может возглавить японский клуб

Японский "Урава Редс" рассчитывает пригласить на пост главного тренера норвежского специалиста Пера Маттиаса Хегмо, возглавляющего шведский "Хаккен"

Самое читаемое

Фарид Гаибов удостоился специальной награды и медали на Конгрессе Европейской гимнастики - ФОТО
4 Декабря 15:22
Гимнастика

Фарид Гаибов удостоился специальной награды и медали на Конгрессе Европейской гимнастики - ФОТО

1-2 декабря в Софии прошел Конгресс Европейской гимнастики под руководством его президента Фарида Гаибова
Игрок в мини-футбол умер после столкновения с соперником
5 Декабря 16:25
Футбол

Игрок в мини-футбол умер после столкновения с соперником

"Рауль покинул нас в этот понедельник"
Необычный гол в чемпионате Азербайджана - ВИДЕО
6 Декабря 16:40
Азербайджанский футбол

Необычный гол в чемпионате Азербайджана - ВИДЕО

Игрок, забивший пятый гол в ворота соперника, отпраздновал гол смехом
Представитель Азербайджана выиграл международный турнир в Монако - ВИДЕО - ФОТО
4 Декабря 14:04
Гребля

Представитель Азербайджана выиграл международный турнир в Монако - ВИДЕО - ФОТО

В Монако в честь принца Альберта II прошла регата "Кубок вызова-2023" по прибрежной гребле