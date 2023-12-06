Клубы азербайджанских футболистов победили в Кубке Турции

Состоялись игры 1/32 финала Кубка Турции.

Как сообщает İdman.biz, клубы, за которые выступают члены сборной Азербайджана, одержали победы.

«Хатайспор», за который играет Ренат Дадашов, дома обыграл «Дюзчеспор». Игра завершилась со счетом 2:1. Ренат вступил в игру на 60-й минуте.

«Умранияспор», цвета которого защищает Джошгун Диниев, также завершил этап победой. Во встрече с «Чанкая ФК» счет он победил со счетом 2:1. После выхода на поле Диниева на 71-й минуте футболисты «Умранияспор» забили победный гол.

İdman.biz