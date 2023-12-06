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Тренер соперника «Карабаха» может возглавить японский клуб

Азербайджанский футбол
Новости
6 Декабря 2023 21:56
Тренер соперника «Карабаха» может возглавить японский клуб

Японский «Урава Редс» рассчитывает пригласить на пост главного тренера норвежского специалиста Пера Маттиаса Хегмо, возглавляющего шведский «Хаккен».

Как сообщает İdman.biz, в данный момент Хегмо готовит «Хаккен» на заключительному матч группового этапа Лиги Европы против «Карабаха», который пройдет 14 декабря в Баку.

В «Урава Ред» рассчитывают, что он придет на смену Мацею Скоржу еще до финального раунда чемпионата Японии, сообщает ресурс japan.postsen.

Хегмо после получения приглашения заявил, что готов на него откликнуться и рассмотреть вопрос.

İdman.biz

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