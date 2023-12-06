6 Декабря 2023
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"Карабах" оштрафован

Азербайджанский футбол
Новости
6 Декабря 2023 15:46
"Карабах" оштрафован

Состоялось очередное заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает İdman.biz, на встрече были обсуждены нарушения правил, произошедшие в XV туре Премьер-лиги Азербайджана, и вынесены по ним решения.

В матче «Туран-Товуз» - «Сумгаит» хозяева были оштрафованы на 700 манатов за то, что 5 игроков команды получили желтые карточки.

В матче между «Кяпазом» и «Сабахом» желтыми карточками были наказаны 4 игрока гянджинского клуба, за что хозяева заплатят 700 манатов.

В матче «Карабах» – «Габала» представитель Агдама заплатит штраф в размере 800 манатов за выход на поле после матча посторонних лиц.

İdman.biz

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