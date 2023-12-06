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Футболист "Лерика", травмировавший игрока "Сумгаита", дисквалифицирован на 6 игр

Азербайджанский футбол
Новости
6 Декабря 2023 15:06
Футболист "Лерика", травмировавший игрока "Сумгаита", дисквалифицирован на 6 игр

Футболист, травмировавший игрока «Сумгаита» Кристиана Велиновски, понес наказание.

Как сообщает İdman.biz, такое решение принял Дисциплинарный комитет АФФА.

На своем заседании ведомство расследовало матч между «Сумгаитом» и «Лериком» в рамках второго отборочного раунда Кубка Азербайджана. На 23-й минуте футболист южной команды Рахид Агазаде, получивший красную карточку за агрессивное поведение, был дисквалифицирован на 6 игр, включая все турниры. Клуб оштрафован на 300 манатов.

Это наказание вынесено на основе пункта 8 статьи 19 Регламента ПФЛ, который Дисциплинарный комитет предусматривает для исключительных случаев.

Отметим, что в результате инцидента Кристиан Велиновски приступит к тренировкам минимум через 3-4 месяца.

İdman.biz

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