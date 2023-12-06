Легионер "Нефтчи": "У нас большая разница в очках с "Карабахом", но в футболе возможно всё" - ФОТО

"До матча Премьер-лиги с "Карабахом" осталось 2 тура".

Как сообщает İdman.biz, об этом на состоявшейся сегодня пресс-конференции заявил игрок "Нефтчи" Лукас Мелано, комментируя предстоящее дерби с "Карабахом".

Аргентинский форвард отметил, что до конца чемпионата еще далеко: "Разница в очках между нами и "Карабахом" огромна. Но в футболе возможно всё. Мы должны настраиваться на все встречи, а не только на матч с «Карабахом». После этого нам надо подумать об игре с агдамцами и добиться результата».

Он также рассказал о своей успешной карьере в MLS. Нападающий отметил, что не знал, что Самуэль Арментерос, игравший с ним в "Портленд Тимберс", тоже выступал за "Карабах": "У нас с ним очень хорошие отношения. Мы часто разговаривали. Не говорили только об Азербайджане. Он играл во многих странах. В MLS я играл против таких игроков, как Златан Ибрагимович, Дидье Дрогба, Джовинко, Фрэнк Лэмпард. В настоящее время MLS более развита. Если мне повезет, я когда-нибудь вернусь. В будущем, после завершения карьеры, я хочу жить в США».

Лукас также высказал свое мнение о главном тренер "Нефтчи" Адриане Муту. Он подчеркнул, что у каждого тренера есть своя философия и идеи: «Наши тренировки проходят великолепно. У нас хорошая команда. Мы также стараемся максимально выполнять задачи тренера. Мы делаем все возможное. Иногда получается, иногда - нет».

Отметим, что Мелано, перешедший в «Нефтчи» в сентябре этого года, сыграл в чемпионате Азербайджана 7 игр.

Эмин Ага

İdman.biz