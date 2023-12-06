Футболист "Нефтчи": "Наша задача - забить гол, но мы не в состоянии это сделать"

«Я не доволен ни собой, ни игрой своих товарищей по команде. Наша задача - забивать, но мы не в состоянии это сделать».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил аргентинский игрок "Нефтчи" Лукас Мелано на состоявшейся сегодня пресс-конференции.

30-летний форвард рассказал, что ему потребовалось много времени, чтобы адаптироваться в команде: «Главный тренер дает мне шанс в последних играх. Я хочу забивать. Работаю над этим. Надеюсь, сделаю это в будущем».

Отметим, что Мелано, перешедший в «Нефтчи» в сентябре этого года, сыграл в чемпионате Азербайджана 7 игр.

Эмин Ага

İdman.biz