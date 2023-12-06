УЕФА подвел итоги Лиги наций. Азербайджан ждет соперников в дивизионе В

УЕФА обнародовал итоги группового этапа Лиги наций по футболу среди женских команд во всех трех дивизионах.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана наряду с Израилем, Косово, Мальтой и Турцией поднялась в дивизион В. В свою очередь, в дивизион С опустились Албания, Беларусь, Греция, Румыния и Словения.

Чехия, Финляндия, Польша и Ирландия поднялись в класс А, а значит, не сыграют с подопечными Сиясата Аскерова в новом сезоне Лиги наций. Их соперниками могут стать Португалия, Швейцария, Шотландия и Уэльс.

Вместе с тем, за право подняться в дивизион А или сохранить там свою прописку в матчах плей-офф будут играть Венгрия, Хорватия, Исландия, Норвегия, Сербия, Швеция, Босния и Бельгия.

Аналогичные переходные матчи за место в дивизионе В проведут Болгария, Латвия, Черногория, Северная Ирландия, Словакия и Украина.

Следует отметить, что сборная Черногории являлась соперницей команды Азербайджана по группе в дивизионе С и заняла второе место, получив право на повышение. Но эти перспективы будут зависеть от матчей плей-офф.

Вместе с тем, Франция, Нидерланды, Германия и Испания, выступающие в элитном классе, сыграют в Финале четырех лиги наций.

Ниджат Закиев

İdman.biz