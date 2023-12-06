6 Декабря 2023
RU

УЕФА подвел итоги Лиги наций. Азербайджан ждет соперников в дивизионе В

Азербайджанский футбол
Новости
6 Декабря 2023 13:03
УЕФА подвел итоги Лиги наций. Азербайджан ждет соперников в дивизионе В

УЕФА обнародовал итоги группового этапа Лиги наций по футболу среди женских команд во всех трех дивизионах.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана наряду с Израилем, Косово, Мальтой и Турцией поднялась в дивизион В. В свою очередь, в дивизион С опустились Албания, Беларусь, Греция, Румыния и Словения.

Чехия, Финляндия, Польша и Ирландия поднялись в класс А, а значит, не сыграют с подопечными Сиясата Аскерова в новом сезоне Лиги наций. Их соперниками могут стать Португалия, Швейцария, Шотландия и Уэльс.

Вместе с тем, за право подняться в дивизион А или сохранить там свою прописку в матчах плей-офф будут играть Венгрия, Хорватия, Исландия, Норвегия, Сербия, Швеция, Босния и Бельгия.

Аналогичные переходные матчи за место в дивизионе В проведут Болгария, Латвия, Черногория, Северная Ирландия, Словакия и Украина.
Следует отметить, что сборная Черногории являлась соперницей команды Азербайджана по группе в дивизионе С и заняла второе место, получив право на повышение. Но эти перспективы будут зависеть от матчей плей-офф.

Вместе с тем, Франция, Нидерланды, Германия и Испания, выступающие в элитном классе, сыграют в Финале четырех лиги наций.

Ниджат Закиев

İdman.biz

Новости по теме

"Карабах" оштрафован
15:46
Азербайджанский футбол

"Карабах" оштрафован

Состоялось очередное заседание Дисциплинарного комитета АФФА
Футболист "Лерика", травмировавший игрока "Сумгаита", дисквалифицирован на 6 игр
15:06
Азербайджанский футбол

Футболист "Лерика", травмировавший игрока "Сумгаита", дисквалифицирован на 6 игр

Футболист, травмировавший игрока «Сумгаита» Кристиана Велиновски, понес наказание
Легионер "Нефтчи": "У нас большая разница в очках с "Карабахом", но в футболе возможно всё" - ФОТО
13:29
Азербайджанский футбол

Легионер "Нефтчи": "У нас большая разница в очках с "Карабахом", но в футболе возможно всё" - ФОТО

"Мы должны настраиваться на все встречи, а не только на матч с "Карабахом"
Футболист "Нефтчи": "Наша задача - забить гол, но мы не в состоянии это сделать"
13:21
Азербайджанский футбол

Футболист "Нефтчи": "Наша задача - забить гол, но мы не в состоянии это сделать"

"Я хочу забивать"
Лукас Мелано: "Из ваших блюд мне больше всего нравится долма"
13:14
Азербайджанский футбол

Лукас Мелано: "Из ваших блюд мне больше всего нравится долма"

"Люди в Азербайджане очень гостеприимны"
Бахтияр Мусаев назвал лучших футболистов чемпионата Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13:00
Азербайджанский футбол

Бахтияр Мусаев назвал лучших футболистов чемпионата Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

"Есть два игрока, которые блещут"

Самое читаемое

"Сабах" победил в гостях, "Нефтчи" прервал серию неудач - ВИДЕО
3 Декабря 18:59
Азербайджанский футбол

"Сабах" победил в гостях, "Нефтчи" прервал серию неудач - ВИДЕО

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоялись две игры
Фарид Гаибов удостоился специальной награды и медали на Конгрессе Европейской гимнастики - ФОТО
4 Декабря 15:22
Гимнастика

Фарид Гаибов удостоился специальной награды и медали на Конгрессе Европейской гимнастики - ФОТО

1-2 декабря в Софии прошел Конгресс Европейской гимнастики под руководством его президента Фарида Гаибова
Победные эмоции Гейдарова и другие яркие моменты "Большого шлема" - ФОТО
4 Декабря 08:59
Дзюдо

Победные эмоции Гейдарова и другие яркие моменты "Большого шлема" - ФОТО

İdman.biz представляет яркие моменты турнира "Большого шлема" по дзюдо в Токио
Игрок в мини-футбол умер после столкновения с соперником
5 Декабря 16:25
Футбол

Игрок в мини-футбол умер после столкновения с соперником

"Рауль покинул нас в этот понедельник"