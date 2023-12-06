Бахтияр Мусаев назвал лучших футболистов чемпионата Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

Интервью азербайджанского футболиста-ветерана Бахтияра Мусаева сайту İdman.biz.

- Чем больше играется туров в чемпионате Азербайджана, тем борьба становится все более напряженной. Как бы вы прокомментировали происходящее в Премьер-лиге после 15-го тура?

- В этом сезоне в чемпионате зафиксировано немало удивительных результатов. Были потери у команд, которые мы привыкли видеть в группе лидеров. В качестве примера можно привести такие клубы, как «Сабах», «Нефтчи». Они потеряли много очков и поэтому не находятся на вершине турнирной таблицы. Даже «Карабах» начал чемпионат с потери очков. Лишь представитель Агдама постепенно восстановился и уверенно укрепил свои позиции, занимая первое место. Нам бы хотелось видеть очень хорошие игры в каждом туре. К сожалению, мы не видим такой борьбы. Иногда в двух турах мы видим нормальный качественный футбол. Но в большинстве матчей скорость низкая. На мой взгляд, роль судей здесь очень «большая». Потому что даже при каждой маленькой ошибке они останавливают игру, особенно молодые судьи. Судьи ВАР принимают решение по итогам долгих обсуждений. Правда, не исключено, что съемка бывает низкого качества. Однако именно судьи являются основным фактором увеличения темпа игры и повышения уровня чемпионата.

- Вы сказали, что были удивительные результаты. Какая команда удивила вас своим выступлением в чемпионате?

- Пока есть команды, которые меня удивили как в положительном, так и в отрицательном смысле. Например, было приятно, что «Зира» долгое время возглавляла турнирную таблицу. Однако «Нефтчи» и «Сабах» начали чемпионат неудачно. Эти три команды меня очень удивили. Понятно, что даже если «Карабах» и потерял очки на старте чемпионата, мы знали, что конкурентов в дальнейшем у него не будет.

- Какого игрока вы бы выделили как игрока?

- Есть два игрока, которые блещут. Это Олавио Жуниньо и Андрей Лунёв из «Карабаха». Они сильно отличаются по своему опыту. Кроме того, они оставляют позади других игроков своей качественной борьбой.

- Как вы думаете, сейчас можно предсказать исход чемпионата?

- Впереди еще игры. Сейчас трудно сказать определенно. Но у меня есть догадки по поводу ряда команд. Я думаю, что "Карабах" однозначно будет на первом месте. На втором месте я вижу «Сабах». Правда, они немного отстают, но я надеюсь, что в следующих турах они соберутся и поднимутся вверх. «Зира» или «Нефтчи» окажутся на третьем и четвертом местах. По моему мнению, они тоже отправятся в еврокубки. Я не думаю, что какой-либо клуб, кроме тех, которые я упомянул, удивит.

Банучичак Гусейнли

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