Чемпион начал сезон с победы

Стартовал чемпионат Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, в первый день первого тура состоялось 4 матча.

Прошлогодний чемпион «Бирбаша Баку» разгромил «Абшерон» со счетом 5:1. В 4 матчах было забито 27 голов.

Чемпионат Азербайджана

Первый тур

5 декабря

«Абшерон» – «Бирбаша Баку» – 1:5

«Реал Баку» – «Атешгях Сураханы» – 4:3

«Туран» – «Галакси Шуша» – 4:2

«Ветеран» – «Баку Файр» – 7:1

Отметим, что во второй игровой день «Динамо Гянджа» встретится с «Сиязаном», «Интер» - с «Сумгаитом», «Зира» - с «Одларом Юрду», а «Дирчелиш» - с «Азнуром».

İdman.biz