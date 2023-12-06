6 Декабря 2023
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Чемпион начал сезон с победы

Азербайджанский футбол
Новости
6 Декабря 2023 10:55
Чемпион начал сезон с победы

Стартовал чемпионат Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, в первый день первого тура состоялось 4 матча.

Прошлогодний чемпион «Бирбаша Баку» разгромил «Абшерон» со счетом 5:1. В 4 матчах было забито 27 голов.

Чемпионат Азербайджана

Первый тур

5 декабря

«Абшерон» – «Бирбаша Баку» – 1:5
«Реал Баку» – «Атешгях Сураханы» – 4:3
«Туран» – «Галакси Шуша» – 4:2
«Ветеран» – «Баку Файр» – 7:1

Отметим, что во второй игровой день «Динамо Гянджа» встретится с «Сиязаном», «Интер» - с «Сумгаитом», «Зира» - с «Одларом Юрду», а «Дирчелиш» - с «Азнуром».

İdman.biz

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