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Заур Рамазанов: "Нефтчи" - как "Араз-Нахчыван"

Азербайджанский футбол
Интервью
6 Декабря 2023 10:17
Заур Рамазанов: "Нефтчи" - как "Араз-Нахчыван"

Интервью İdman.biz c футбольным ветераном Зауром Рамазановым.

- Позади 15 туров премьер-лиги Азербайджана. Как бы вы оценили текущую ситуацию в чемпионате?

- Между командами идет серьёзная конкуренция. Порой сложно определить уровень клубов с точки зрения их силы. Тем не менее, есть клубы, которые рвутся к чемпионству, и главной их целью является набор максимального количества очков.

- «Карабах» одержал очередную победу в отчетном туре и на 4 очка опережает своего ближайшего преследователя «- Зиря». Трудно ли остановить агдамцев?

- "Карабах" - одна из команд, показывающих стабильную игру в чемпионате. Поэтому, с чемпионом соперникам трудно справится. Тогда как «Зиря» не застрахована от очередной потери очков.

- «Араз-Нахчыван» и «Сабаил» хорошо начали сезон, но затем результаты пошли на спад. Могут ли они снова стать головной болью для лидеров?

- У «Сабаила» ощущается нехватка игроков. Это подтверждает и сам главный тренер Шахин Диниев. У них дефицит футболистов на некоторые позиции. Команда, на мой взгляд, может поправить положение после зимней паузы. Наверное, все станет лучше, когда травмированные вернутся. А «Араз-Нахчыване» не показывает стабильной игры. Даже если клуб побеждает сегодня, он может проиграть завтра. Основная причина заключается в том, что команда новая, и со временем ситуация будет улучшаться.

- Но чего не хватает «Нефтчи», чтобы играть стабильно?

- "Нефтчи" – это словно "Араз-Нахчыван". Тренеры «черно-белых» меняются часто. Каждый новый тренер выдвигает свою идею и формирует команду. Если они продолжат с Адрианом Муту, им понадобится время, чтобы прийти в себя. Основная причина, по которой «Нефтчи» не может показать стабильную игру – это главный тренер, частая смена игроков, адаптация новых игроков и т.д.

- Можем ли мы после 15-го тура назвать команды, которые оформят путевки в еврокубки, или говорить об этом слишком рано?

- Я думаю, еще рано. Но чемпионом я вижу только одну команду - «Карабах». Ничего не могу сказать о будущем серебряном и бронзовом призере.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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