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Шотландия, Португалия, Уэльс и Швейцария могут стать соперниками Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
6 Декабря 2023 09:41
Шотландия, Португалия, Уэльс и Швейцария могут стать соперниками Азербайджана

Женские футбольные сборные Шотландии, Португалии, Уэльса и Швейцарии пополнили дивизион В Лиги наций, путевку в который завоевала команда Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, вышеназванные коллективы выбыли из элитного класса А, заняв последние места в своих группах. Одновременно дивизион В покинули Албания, Румыния, Греция, Беларусь и Словения, оказавшиеся аутсайдерами своих подгрупп.

Напомним, что сборная Азербайджана накануне переиграла Фарерские острова (1:0), завершив кампанию на первом месте и получив путевку в дивизион В.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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