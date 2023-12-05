Когда Агабала Рамазанов вернется на поле?

Прояснена ситуация с игроком «Сабаила» ​​Агабалой Рамазановым.

Как сообщил İdman.biz брат футболиста Заур Рамазанов, он продолжает лечение дома.

Бывший футболист нашей команды рассказал, что состояние Агабалы Рамазанова, потерявшего сознание в матче с "Туран-Товузом" в 12-м туре Премьер-лиги Азербайджана, улучшилось: "Ему сделали МРТ головы, врачи сказали, что все идет хорошо. Он будет повторно обследован в январе следующего года. Я не смогу дать точную информацию о том, когда он вернется на поле. Это будет зависеть только от решения клуба или его врача».

Отметим, что на 45-й минуте матча с «Туран-Товузом» 3 ноября капитан «Сабаила» ​​Агабала Рамазанов столкнулся с соперником и упал на землю. Его доставили в больницу после оказания первой помощи.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz