"Мечтал играть за Азербайджан, но от предложения сборной Украины не откажусь"

Полузащитник "Полесья" Эмиль Мустафаев сообщил, что примет приглашение в национальную сборную Украины, если такое поступит.
İdman.biz представляет интервью футболиста xsport.ua.
- В свое время ты принял предложение выступать на молодежном уровне за Азербайджан. Не жалеешь о своем решении?
- Я мечтал играть за Азербайджан, потому что мой отец очень этого хотел. Когда меня приглашал Руслан Петрович, я уже был заигран. Было бы неправильно перепрыгивать из одной сборной в другую.
- От национальной сборной не было приглашений? Было общение с федерацией?
- Общались, пока еще был в "Александрии". Сейчас все тихо.
- В твоей истории со сборной Украины рано ставить точку?
- Приглашение в национальную сборную Украины может быть раз в тысячу лет. Отказываться точно не стану. Я здесь вырос и стал тем, кем я являюсь сейчас.
- Как в Азербайджане отзываются о Нуриеве и Ахмедзаде, которые зажигали УПЛ за «Минай»?
- Я не так близко с ними общаюсь. Ахмедзаде постоянно приглашается в национальную сборную. Рустам на достаточно хорошем счету.
- Молодежные сборные Азербайджана и Украины недавно встречались в отборе на Евро-2025. Среди твоих экс-партнеров есть проектный игрок?
- Есть несколько интересных ребят - вратарь Рустам Симагулин и капитан Фарид Юсифли.
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