"Мечтал играть за Азербайджан, но от предложения сборной Украины не откажусь"

Полузащитник "Полесья" Эмиль Мустафаев сообщил, что примет приглашение в национальную сборную Украины, если такое поступит.

İdman.biz представляет интервью футболиста xsport.ua.

- В свое время ты принял предложение выступать на молодежном уровне за Азербайджан. Не жалеешь о своем решении?

- Я мечтал играть за Азербайджан, потому что мой отец очень этого хотел. Когда меня приглашал Руслан Петрович, я уже был заигран. Было бы неправильно перепрыгивать из одной сборной в другую.

- От национальной сборной не было приглашений? Было общение с федерацией?

- Общались, пока еще был в "Александрии". Сейчас все тихо.

- В твоей истории со сборной Украины рано ставить точку?

- Приглашение в национальную сборную Украины может быть раз в тысячу лет. Отказываться точно не стану. Я здесь вырос и стал тем, кем я являюсь сейчас.

- Как в Азербайджане отзываются о Нуриеве и Ахмедзаде, которые зажигали УПЛ за «Минай»?

- Я не так близко с ними общаюсь. Ахмедзаде постоянно приглашается в национальную сборную. Рустам на достаточно хорошем счету.

- Молодежные сборные Азербайджана и Украины недавно встречались в отборе на Евро-2025. Среди твоих экс-партнеров есть проектный игрок?

- Есть несколько интересных ребят - вратарь Рустам Симагулин и капитан Фарид Юсифли.

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