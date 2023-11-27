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"Королева спорта" получила новый импульс развития в Азербайджане

Атлетика
Новости
27 Ноября 2023 16:20
"Королева спорта" получила новый импульс развития в Азербайджане

Прошедшая неделя прошла под знаком легкой атлетики. Азербайджанская федерация в рамках празднования столетия своего основания провела целую серию впечатляющих мероприятий: первый ультрамарафон, который был также посвящен и 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, последовавшее затем открытие базы и офиса федерации. В Баку побывали множество почетных гостей во главе с президентом Европейской легкоатлетической ассоциации Добромиром Карамариновым, а серебряный призер Олимпиады в Мюнхене Александр Корнелюк вернулся в родной город спустя 40 лет.

Как сообщает İdman.biz, ультрамарафон стал большим событием в легкоатлетической жизни страны. Несмотря на то, что различные забеги, в том числе и приуроченные с различным памятным датам, стали уже нормой, ультрамарофон стал первым опытом подобного рода. Самому быстрому участнику, которым оказался турок Узеир Сойлемез, понадобилось более семи с половиной часов, чтобы преодолеть 100 км. «Есть много видов легкой атлетики, и одну из них мы провели наравне с Европейской легкоатлетической ассоциацией», - сказал по этому поводу президент национальной федерации Джавид Гурбанов. А его коллега Добромир Карамаринов отметил, что отношения двух организаций находятся на высоком уровне, и в Азербайджане есть все возможности для дальнейшего развития «Королевы спорта».

А в ближайшее время она обещает получить еще больший толчок, принимая во внимание открытие специализированной легкоатлетической базы в Амирджанах, где есть и метательный сектор. Там же был возведен и офис федерации, которая вступила в свою новейшую историю.

«Новый импульс наша легкая атлетика получила еще в апреле, когда состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция AAF, на которой президентом федерации был избран Джавид Гурбанов. С того времени ситуация изменилась за короткий период. Построен офис федерации, а такого специализированного комплекса, как Метательная база, у нас еще не было. Также было закуплено новое оборудование для Манежа, тренажеры, медицинское оборудование, словом, все, что необходимо для тренировок и восстановления. Повысились стипендии спортсменов, тренеров, селекционеров. Д.Гурбанов на встрече со спортсменами отмечал, что сделает все необходимое для них, а от атлетов требуется одно – показать результат», - отмечает Генеральный секретарь организации Магеррам Султанзаде.

В целом, юбилейный год оказался для федерации достаточно плодотворным, что касается и спортивной составляющей. Например, на чемпионате мира в Будапеште олимпийскую лицензию выиграла метательница молота Анна Скидан. 77.10 метров, на которые метнула снаряд спортсменка, помимо обновления национального рекорда – это результат топ-класса. В финале Скидан заняла четвертое место – тоже наивысший показатель среди легкоатлетов Азербайджана на ЧМ.

А на чемпионате Балканских стран среди спортсменов до 18-ти лет в Сивасе Илаха Гулиева выиграла серебро в беге на 400 метров. А ранее установила национальный рекорд (56.48) в ходе Европейского Юношеского Олимпийского Фестиваля в Мариборе.Также в Сивасе новое национальное достижение в толкании ядра установила Сакина Гаджизаде (13.85).

Вместе с тем, Назим Бабаев, основные результаты которого были связаны с тройным прыжком, переквалифицировался на прыжки в длину. Во многом эта связано с травмами, которые не давали атлету возможность демонстрировать прежний уровень. И на чемпионате страны Бабаев улетел на 8 метров при том, что национальным рекордом является 8.03, который держится еще со времен СССР. Спортсмен восстанавливается, а дополнительным стимулом для него наверняка станет и воздание семьи. Ведь накануне Назим сыграл свадьбу, а его избранницей стала художественная гимнастка Нармин Джахангирова, работающая сейчас тренером.

«Я хочу, чтобы азербайджанские легкоатлеты праздновали свои победы под трехцветным флагом и завоевали медали на Олимпийских играх», - именно такое резюме напрашивается в завершении материала. Слова принадлежат серебряному призеру Олимпиады в Мюнхене Александру Корнелюк, который спустя 40 лет вернулся в родной Баку, чтобы принять участие в торжествах по случаю юбилея национальной федерации, откликнувшись на ее приглашение.

У азербайджанской легкой атлетики есть яркое прошлое, насыщенное событиями настоящее и перспективное будущее. А наличие базы подтолкнет к взращиванию новых талантов.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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