Состоится марафон "Кубок Президента"

В Азербайджане впервые состоится марафонский забег на полную дистанцию.

Как сообщает İdman.biz, «Кубок президента» пройдет при совместной организации Министерства молодежи и спорта, Федерации легкой атлетики Азербайджана и «Бегового клуба Зафар».

Соревнования пройдут 21-22 декабря в Губе, Спортивной столице 2024 года в нашей стране. На организационном собрании генеральный секретарь Федерации Магеррам Султанзаде заявил, что беговой маршрут пройдет по центральным улицам города и это даст жителям и гостям города возможность стать свидетелями напряженных спортивных соревнований. тем самым повышая интерес к этому виду спорта.

Директор "Бегового клуба Зафар" Эльшан Гулиев отметил, что дистанция бега составит 42 км 195 метров и это будет первый марафонский забег на полную дистанцию, который пройдет в Азербайджане после восстановления нашей независимости.

На встрече руководитель отдела международных связей и развития Федерации Кянан Магеррамов, председатель бегового комитета Намик Асадов и другие участники обсудили вопросы, связанные с организацией забега.

İdman.biz