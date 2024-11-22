23 Ноября 2024
RU

Состоится марафон "Кубок Президента"

Атлетика
Новости
22 Ноября 2024 20:04
33
Состоится марафон "Кубок Президента"

В Азербайджане впервые состоится марафонский забег на полную дистанцию.

Как сообщает İdman.biz, «Кубок президента» пройдет при совместной организации Министерства молодежи и спорта, Федерации легкой атлетики Азербайджана и «Бегового клуба Зафар».

Соревнования пройдут 21-22 декабря в Губе, Спортивной столице 2024 года в нашей стране. На организационном собрании генеральный секретарь Федерации Магеррам Султанзаде заявил, что беговой маршрут пройдет по центральным улицам города и это даст жителям и гостям города возможность стать свидетелями напряженных спортивных соревнований. тем самым повышая интерес к этому виду спорта.

Директор "Бегового клуба Зафар" Эльшан Гулиев отметил, что дистанция бега составит 42 км 195 метров и это будет первый марафонский забег на полную дистанцию, который пройдет в Азербайджане после восстановления нашей независимости.

На встрече руководитель отдела международных связей и развития Федерации Кянан Магеррамов, председатель бегового комитета Намик Асадов и другие участники обсудили вопросы, связанные с организацией забега.

İdman.biz

Новости по теме

Рамиль Гулиев встретился с Джавидом Гурбановым по поводу работы в Азербайджане, но...
12 Ноября 13:47
Атлетика

Рамиль Гулиев встретился с Джавидом Гурбановым по поводу работы в Азербайджане, но...

"В этом году мы с ним беседовали"
Рамиль Гулиев завершил карьеру
12 Ноября 09:56
Атлетика

Рамиль Гулиев завершил карьеру

Об этом İdman.biz сообщил сам чемпион мира
Состоялась церемония награждения победителей "Забега Победы" - ФОТО
3 Ноября 12:08
Атлетика

Состоялась церемония награждения победителей "Забега Победы" - ФОТО

Награды победителям вручили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и заместитель министра Мариана Василева
Фарид Гаибов: "Количество участников марафона увеличивается с каждым годом"
3 Ноября 11:51
Атлетика

Фарид Гаибов: "Количество участников марафона увеличивается с каждым годом"

"Неважно какое место я займу, главное принять участие и добежать до финиша"
Победитель "Забега Победы": "Посвящаю свою победу нашим шехидам и ветеранам"
3 Ноября 11:11
Атлетика

Победитель "Забега Победы": "Посвящаю свою победу нашим шехидам и ветеранам"

"Я занимаюсь бегом на длинные дистанции более 11 лет"
Определился победитель "Забега Победы"
3 Ноября 10:53
Атлетика

Определился победитель "Забега Победы"

В марафоне также приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, сотрудники министерства и члены различных спортивных организаций

Самое читаемое

Корзины ЧМ-2026: Наша сборная в четвертой
20 Ноября 12:33
Азербайджанский футбол

Корзины ЧМ-2026: Наша сборная в четвертой

54 команды разделены на 5 корзин
Шведский приговор азербайджанскому футболу
20 Ноября 10:56
Азербайджанский футбол

Шведский приговор азербайджанскому футболу

Сборная Азербайджана по футболу расписалась в своей полной несостоятельности в Лиги наций
Игорь Пономарев: "За 32 года мы не добились никакого прогресса в футболе" - ИНТЕРВЬЮ
22 Ноября 14:18
Азербайджанский футбол

Игорь Пономарев: "За 32 года мы не добились никакого прогресса в футболе" - ИНТЕРВЬЮ

Бывший футболист сборной Азербайджана и олимпийский чемпион перечислил причины неудач
Крамаренко признана спортсменкой года
21 Ноября 09:10
Гимнастика

Крамаренко признана спортсменкой года

Она победила в номинации "Гордость России: Спортсмен года"