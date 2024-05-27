Определились победители соревнования "Бежим вместе" - ФОТО

При совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации легкой атлетики Азербайджана в Гяндже проведен массовый забег, посвященный 28 мая - Дню независимости.

Как сообщает İdman.biz, около 400 участников из разных регионов республики приняли участие в соревновании, организованном под лозунгом «Бежим вместе» в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира».

Победители марша на 11 км определялись в разных номинациях. Самир Гусейнов в общей категории и Анна Юсупова в женской категории завоевали титул абсолютного чемпиона в марше, стартовавшем в парке Гейдара Алиева.

Среди мужчин старше 40 лет первое место занял Виталий Давыдов, а в женском соревновании - Зиба Худузаде. Среди участников старше 50 лет всех своих конкурентов обошли Ядигар Гусейнов и Гюльчохра Дадашова. Среди спортсменов старше 60 лет отличились Тапдыг Дадашов и Гюльнара Исмайлова.

Региональные участники соревновались в беге на 6 км. Умид Ибрагимов и Нуртадж Гараева обогнали всех своих соперников. Айхан Асланов и Хадиджа Ибрагимова победили в забеге на 600 метров.

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