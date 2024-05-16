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Летний чемпионат Азербайджана даст лицензионные очки на Париж-2024

Атлетика
Новости
16 Мая 2024 14:59
Летний чемпионат Азербайджана даст лицензионные очки на Париж-2024

Министерство молодежи и спорта и Федерация легкой атлетики Азербайджана организуют летний чемпионат Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, которые пройдут 17-18 мая на стадионе ADBTIA, примут участие около 140 спортсменов, представляющих Баку и разные регионы республики.

Чемпионат страны, в котором примут участие ведущие члены нашей сборной, будет важен с точки зрения набора рейтинговых очков для получения лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024.

Церемония открытия чемпионата Азербайджана состоится 17 мая в 17:00.

İdman.biz

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