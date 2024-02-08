В Азербайджане впервые будет организован ультрамарафон Ханкенди - Баку

29 февраля впервые стартует ультрамарафон Ханкенди-Баку.

Об этом İdman.biz сообщили в Министерстве молодежи и спорта.

Сообщается, что участники ультрамарафона, который стартует из города Ханкенди, достигнут финиша в Баку, преодолев 380 километров.

Соревнования, которые организуются Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией легкой атлетики Азербайджана, пройдут в рамках «Недели спорта» и «Года солидарности во имя зеленого мира».

Участники ультрамарафона должны пробежать этапы Ханкенди - Евлах (83 км), Евлах - Уджар (84 км), Уджар - Гаджигабул (88 км), Гаджигабул - Гобустан (70 км) и Гобустан - Баку (55 км), и 4 марта финишировать в столице. Победители каждого этапа будут награждены отдельно. Победители ультрамарафона будут награждены главным призом.

Участником исторического события может стать любой желающий старше 18 лет, желающий присоединиться к ультрамарафону, который пройдет под лозунгом «Вперед с гордостью», зарегистрировавшись по ссылке https://ultramarathon.mys.az до 20.02.2024.

Для получения дополнительной информации или любых вопросов, которые могут возникнуть при регистрации, вы можете написать на электронную почту [email protected] или позвонить на короткий номер 187 каждый день с 09:00 до 18:00.

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