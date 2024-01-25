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Назим Бабаев рассказал о своем браке с гимнасткой - ВИДЕО

Атлетика
Новости
25 Января 2024 18:20
Назим Бабаев рассказал о своем браке с гимнасткой - ВИДЕО

«Моя семья и супруга всегда поддерживали меня. Они всегда меня понимали».

Об этом рассказал лидер сборной Азербайджана по легкой атлетике Назим Бабаев, посетивший студию İdman.biz.

Чемпион Европы, женившийся на Нармин Джахангировой, художественной гимнастке, которая сейчас работает тренером, рассказал о переменах в своей жизни. Он рассказал, что его всегда поддерживала семья: «В жизни спортсмена всегда есть взлеты и падения. Есть психологические аспекты. Иногда, независимо от себя, я злюсь 10 дней и спокоен 10 дней. По этой причине только спортсмен может терпеть спортсмена. Мы даем друг другу советы. Часто советуемся по поводу спорта. Моя семья всегда хочет видеть меня на высоких местах».

Отметим, что Бабаев женился 26 ноября прошлого года.

Эмин Ага

İdman.biz

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