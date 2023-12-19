Глава World Athletics раскритиковал цены на билеты на ОИ-2024

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу выразил обеспокоенность ценами на билеты на легкоатлетические соревнования на предстоящих летних Олимпийских играх в Париже.

«Это будут самые дорогие цены на билеты на легкоатлетическую арену, которые мы когда-либо видели на Олимпийских играх», - цитирует Коу The Guardian.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", на официальном сайте Олимпиады-2024 стоимость билета на соревнования по лёгкой атлетике в зависимости от сессии и категории билета варьируется от € 90 до € 990.

«В Лондоне у нас была категория дорогих билетов, но также было много и по доступным ценам. Это трудный баланс для любого организационного комитета, но, если я возглавляю World Athletics, я не хочу, чтобы болельщики или спортсмены и их семьи были вынуждены покинуть стадион», - добавил Коу.

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