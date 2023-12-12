Азербайджанские спортсмены тренируются с греками в Афинах

Сборная Азербайджана по легкой атлетике начала сборы в столице Греции Афинах.
Как сообщает İdman.biz, наши спортсмены тренируются вместе с местной сборной, чтобы лучше подготовиться к следующему сезону.
Сборы продлятся до 24 декабря.
İdman.biz
Сборная Азербайджана по легкой атлетике начала сборы в столице Греции Афинах.
Как сообщает İdman.biz, наши спортсмены тренируются вместе с местной сборной, чтобы лучше подготовиться к следующему сезону.
Сборы продлятся до 24 декабря.
İdman.biz
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