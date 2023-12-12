Азербайджанские спортсмены тренируются с греками в Афинах

Сборная Азербайджана по легкой атлетике начала сборы в столице Греции Афинах.

Как сообщает İdman.biz, наши спортсмены тренируются вместе с местной сборной, чтобы лучше подготовиться к следующему сезону.

Сборы продлятся до 24 декабря.

İdman.biz