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Азербайджанские спортсмены тренируются с греками в Афинах

Атлетика
Новости
12 Декабря 2023 17:22
Азербайджанские спортсмены тренируются с греками в Афинах

Сборная Азербайджана по легкой атлетике начала сборы в столице Греции Афинах.

Как сообщает İdman.biz, наши спортсмены тренируются вместе с местной сборной, чтобы лучше подготовиться к следующему сезону.

Сборы продлятся до 24 декабря.

İdman.biz

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