Определились победители в стрельбе из лука - ФОТО

Завершен национальный чемпионат и первенство по стрельбе из лука.

Как сообщает İdman.biz, в ходе соревнования определились призеры в трёх номинациях.

Наша олимпийская представительница Яйлагюль Рамазанова завоевала золото, молодая и перспективная Фатима Гусейнли - серебро, а Светлана Симонова - бронзу в соревнованиях лучниц среди взрослых (70 метров).

В мужских аналогичных соревнованиях золотую медаль завоевал Магомедали Алиев, серебро – Роман Венгеров, бронзу – Ахмед Гусейнов.

Амина Шариф, Лала Алмасова и Захра Джарчылы разделили 1, 2 и 3 места в соревновании женщин по стрельбе в мишень с расстояния 60 метров. Ислам Исмаилов завоевал золото, Сардар Велиев - серебро, а Нурлан Рагимли - бронзу.

Лейла Эфендиева заняла первое место в соревнованиях юниорок (30 метров). Соне Рустамлы и Фатиме Набиевой пришлось довольствоваться вторым и третьим местом соответственно. У юношей Магомед Исмайлов завоевал золото, Гусейн Магеррамов – серебро, а Ниджат Набиев – бронзу.

Победителей чемпионата награждали президент Федерации стрельбы из лука Азербайджана Анар Гулиев, вице-президент федерации Рауф Алиев, начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов, директор Дворца водных видов спорта Заур Ягубов, и трехкратный победитель чемпионата мира по бодибилдингу Эмин Бабаев. Успешным спортсменам были вручены медали и дипломы.

Анар Гулиев, президент Федерации стрельбы из лука Азербайджана, пожелал им больших успехов в будущей карьере на встрече со стрелками после соревнований.

İdman.biz