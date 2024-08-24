В Ханкенди пройдет чемпионат СНГ по стрельбе из лука

«В нашей стране есть хороший потенциал в этом виде спорта».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент Федерации стрельбы из лука Азербайджана Анар Гулиев.

Он прокомментировал стартующий сегодня чемпионат страны и первенство по этому виду спорта:

«Сегодня достаточное количество молодежи интересуется стрельбой из лука. На чемпионате среди взрослых выступят двое наших паралимпийцев. Я верю, что конкуренция будет напряженной и наши спортсмены хорошо покажут себя».

Гулиев также озвучил дальнейшие планы федерации:

«Главная цель - сохранить этот вид спорта, развивать и обеспечить его доступность. Нам важно создать условия, чтобы спортсмены показывали хорошие результаты. Сегодня ситуация с организацией стрельбы из лука, пожалуй, не очень хорошая. Но мы постараемся, чтобы количество клубов в ближайшее время увеличилось, были созданы новые клубы. Сегодня основная организация находится в Баку. Однако в будущем мы планируем создать соответствующую инфраструктуру и в регионах. В следующем году мы проведем чемпионат СНГ в нашей стране. В программе уже отражено, что эти соревнования пройдут в городе Ханкенди. Проведение соревнования по этому виду спорта в нашем освобожденном Карабахе символично».

Отметим, что чемпионат Азербайджана продлится до 25 августа.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz