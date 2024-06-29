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Определились победители соревнований по стрельбе из лука - ФОТО

Стрельба из лука
Новости
29 Июня 2024 23:04
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Определились победители соревнований по стрельбе из лука - ФОТО

29 июня прошли соревнования по стрельбе из лука среди сотрудников государственных учреждений.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, организованных Министерством молодежи и спорта и Федерацией стрельбы из лука Азербайджана, приняли участие 34 сотрудника (18 мужчин, 16 женщин) из 14 государственных учреждений.

Сотрудник АЗЕРТАДЖ Хикмет Ахмедов стал победителем мужского соревнования. Эльнур Мамедов (Министерство молодежи и спорта) и Рафик Махмудов (Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей) удостоились второго и третьего места соответственно.

Первой среди женщин стала сотрудница МЧС Азиза Лалаева. Мадина Махмудова (Агентство развития СМИ) заняла второе место, Ульвия Гаджиева (Министерство молодежи и спорта) - третье.

İdman.biz

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