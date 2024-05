EURO 2024: Spain provisional squad

The squad of another participant of EURO-2024 has been announced.

As per Idman.biz, the provisional squad of the Spanish national team has been announced.

29 players were included in the list. 26 of them will be in the final squad.

Goalkeepers: Unai Simon (Athletic Bilbao), Alex Remiro (Real Sociedad), David Raya (Arsenal);

Defenders: Dani Carvajal (Real Madrid), Jesus Navas (Sevilla), Aymeric Laporte (Al-Nassr), Nacho Fernandez (Real Madrid), Robin Le Normand (Real Sociedad), Pau Cubarsi (Barcelona), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea);

Midfielders: Rodrigo (Manchester City), Martin Zubimendi (Real Sociedad), Fabian Ruiz (Paris St-Germain), Mikel Merino (Real Sociedad), Pedri (Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Aleix Garcia (Girona), Alex Baena (Villarreal), Fermin Lopez (Barcelona);

Forwards: Alvaro Morata (Atletico Madrid), Joselu (Real Madrid), Dani Olmo (Leipzig), Nico Williams (Athletic Bilbao), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ayoze Perez (Real Betis), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona). (Reporting by Fernando Kallas, editing by Ed Osmond).

It should be noted that EURO-2024 will start on June 14.

