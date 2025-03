Kapaz vs. Neftchi: Historic rivalry with goals guaranteed?

The Misli Premier League 25th round concludes today with a clash between Kapaz and Neftchi in Tovuz.

This will be the 62nd meeting between the two sides in the Azerbaijani championship, Idman.biz reports.

Neftchi holds the historical advantage with 30 wins, while Kapaz has 20 victories, and 11 matches have ended in a draw. The goal tally also favors the Baku club at 100-61.

Notably, both teams have scored in their last four encounters, and Kapaz remains unbeaten in its last three home games. Will the trend continue today?

19.09.1992 Kapaz - Neftchi 1:0 08.11.1992 Neftchi - Kapaz 2:1 13.03.1993 Kapaz - Neftchi 2:0 15.05.1993 Neftchi - Kapaz 2:0 31.10.1993 Kapaz - Neftchi 1:0 17.04.1994 Neftchi - Kapaz -:+ 23.11.1994 Neftchi - Kapaz 0:0 12.04.1995 Kapaz - Neftchi 2:1 27.08.1995 Kapaz - Neftchi 0:0 03.12.1995 Neftchi - Kapaz 3:2 14.04.1996 Neftchi - Kapaz 2:3 09.06.1996 Kapaz - Neftchi 2:1 20.11.1996 Kapaz - Neftchi 1:1 12.04.1997 Neftchi - Kapaz 2:0 25.10.1997 Kapaz - Neftchi 2:0 04.04.1998 Neftchi - Kapaz 0:1 16.08.1998 Kapaz - Neftchi 2:0 14.11.1998 Neftchi - Kapaz 1:3 17.04.1999 Kapaz - Neftchi 1:0 12.05.1999 Neftchi - Kapaz 3:0 31.10.1999 Neftchi - Kapaz 3:1 19.03.2000 Kapaz - Neftchi 1:0 15.10.2000 Neftchi - Kapaz 1:0 16.04.2001 Kapaz - Neftchi 1:3 20.10.2001 Neftchi - Kapaz 2:0 27.02.2002 Kapaz - Neftchi 2:1 02.04.2002 Neftchi - Kapaz 0:0 15.06.2003 Neftchi - Kapaz 3:0 16.11.2003 Kapaz - Neftchi 1:2 13.12.2004 Neftchi - Ganja 2:0 15.05.2005 Ganja - Neftchi 0:1 18.09.2005 Neftchi - Ganja 1:2 25.03.2006 Ganja - Neftchi 0:5 23.10.2010 Neftchi - Ganja 6:2 18.12.2010 Ganja - Neftchi 0:4 22.10.2011 Kapaz - Neftchi 1:1 21.12.2011 Neftchi - Kapaz 2:0 19.10.2012 Neftchi - Kapaz 4:1 09.02.2013 Kapaz - Neftchi 0:3 09.08.2015 Neftchi - Kapaz 0:0 20.12.2015 Kapaz - Neftchi 1:1 19.03.2016 Neftchi - Kapaz 2:3 11.05.2016 Kapaz - Neftchi 1:2 01.10.2016 Neftchi - Kapaz 2:0 27.11.2016 Kapaz - Neftchi 2:0 18.02.2017 Neftchi - Kapaz 0:0 09.04.2017 Kapaz - Neftchi 2:0 25.08.2017 Neftchi - Kapaz 0:0 21.10.2017 Kapaz - Neftchi 0:1 11.02.2018 Neftchi - Kapaz 1:0 20.05.2018 Kapaz - Neftchi 1:2 14.08.2022 Neftchi - Kapaz 5:2 16.10.2022 Kapaz - Neftchi 0:2 16.03.2023 Neftchi - Kapaz 2:2 21.05.2023 Kapaz - Neftchi 1:3 06.08.2023 Kapaz - Neftchi 1:0 24.12.2023 Neftchi - Kapaz 2:0 09.03.2024 Kapaz - Neftchi 3:3 10.05.2024 Neftchi - Kapaz 5:1 04.10.2024 Kapaz - Neftchi 4:3 15.12.2024 Neftchi - Kapaz 2:1

The match will start at 17:00.

Idman.biz