ÇL: "Qalatasaray" "Mançester Yunayted"ə qarşı - YENİLƏNİR

Bu gün Çempionlar Liqasınınn V turuna yekun vurulacaq.
İdman.biz xəbər verir ki, "Qalatasaray" öz meydanında "Mançester Yunayted"i qəbul edəcək.
İngiltərədə komandalar arasında keçirilən görüşdə Türkiyə çempionu qələbə qazanaraq, böyük sürprizə imza atıb. İstabulda 3 xal əldə edəcəyi təqdirdə, "Qalatasaray"ın ikinci yeri tutmaq şansı yüksələcək.
"Arsenal" öz meydanında "Lans"la qarşılaşacaq. Qrupda ilk iki yerdən birini tutmaq üçün "topçular"a bir xal qazanmaq kifayət edəcək.
Çempionlar Liqası
V tur, 29 noyabr
A qrupu
21:45. "Qalatasaray" – “Mançester Yunayted”
00:00. “Bavariya” – “Kopenhagen”
Xal durumu: “Bavariya” – 12, “Kopenhagen” – 4, “Qalatasaray” – 4, “Mançester Yunayted” – 3 xal.
B qrupu
21:45. “Sevilya” – PSV
00:00. “Arsenal” – “Lans”
Xal durumu: “Arsenal” – 9, PSV – 5, “Lans” – 5, “Sevilya” – 2 xal.
C qrupu
00:00. “Braqa” – “Union”
0:00. “Real” – “Napoli”
Xal durumu: “Real” – 12, “Napoli” – 7, “Braqa” – 3, “Union” – 1 xal.
D qrupu
00:00. “Real Sosyedad” – “Zalsburq”
00:00. “Benfika” – “İnter”
Xal durumu: “Real Sosyedad” – 10, “İnter” – 10, “Zalsburq” – 3, “Benfika” – 0 xal.