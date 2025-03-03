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"Trabzonspor"un səfər uğursuzluğu, İzmirdə geridönüş - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
3 Mart 2025 23:36
61
"Trabzonspor"un səfər uğursuzluğu, İzmirdə geridönüş - VİDEO

Türkiyə Super Liqasında 26-cı tura yekun vurulub.

İdman.biz xəbər verir ki, "Trabzonspor"un səfərdəki uğursuz çıxışı davam edib.

Rəqib meydanında qələbəyə həsrət qalan Şenol Güneşin komandası bu dəfə "Konyaspor"a uduzub. Konyalılar əsas vaxta əlavə olunmuş dəqiqələrdə penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetiriblər - 1:0.

"Başakşehir" eyni hesabla "Sivasspor"a qalib gəlib.

Mükafatalayiq yerlər uğrunda mübarizə aparan komandaların görüşündə "Göztepe" "Samsunspor"a qalib gəlib.

Türkiyə
Super Liqa, 26-cı tur
3 mart
17:00. "Konyaspor" – "Trabzonspor" - 1:0

17:00. "Qaziantep" – "Eyupspor" - 3:1

21:30. "Başakşehir" – "Sivasspor" - 1:0

21:30. "Göztepe" – "Samsunspor" - 2:2

O

Q

Н

M

T

X

1

Qalatasaray

25

20

5

0

62-26

65

2

Fənərbaxça

25

19

4

2

63-23

61

3

Samsunspor

25

14

5

6

41-28

47

4

Beşiktaş

24

12

8

4

38-23

44

5

Eyupspor

25

11

7

7

37-27

40

6

Göztepe

24

10

6

8

42-30

36

7

Başakşehir

24

10

6

8

40-31

36

8

Risespor

25

10

3

12

33-42

33

9

Trabzonspor

24

8

8

8

39-29

32

10

Qaziantep

24

8

5

11

33-33

32

11

Kasımpaşa

25

7

11

7

45-50

32

12

Alanyaspor

25

8

7

10

29-36

31

13

Antalyaspor

25

8

6

11

28-46

30

14

Konyaspor

25

7

7

11

31-38

28

15

Bodrum

25

6

6

13

17-29

24

16

Sivaspor

25

6

6

13

28-41

24

17

Kayserispor

24

5

9

10

24-44

24

18

Hatayspor

24

2

7

15

24-43

13

19

Adana Demirspor

25

2

4

19

23-57

-2 (12)

İdman.biz

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