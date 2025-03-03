"Trabzonspor"un səfər uğursuzluğu, İzmirdə geridönüş - VİDEO

Türkiyə Super Liqasında 26-cı tura yekun vurulub.
İdman.biz xəbər verir ki, "Trabzonspor"un səfərdəki uğursuz çıxışı davam edib.
Rəqib meydanında qələbəyə həsrət qalan Şenol Güneşin komandası bu dəfə "Konyaspor"a uduzub. Konyalılar əsas vaxta əlavə olunmuş dəqiqələrdə penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetiriblər - 1:0.
"Başakşehir" eyni hesabla "Sivasspor"a qalib gəlib.
Mükafatalayiq yerlər uğrunda mübarizə aparan komandaların görüşündə "Göztepe" "Samsunspor"a qalib gəlib.
Türkiyə
Super Liqa, 26-cı tur
3 mart
17:00. "Konyaspor" – "Trabzonspor" - 1:0
17:00. "Qaziantep" – "Eyupspor" - 3:1
21:30. "Başakşehir" – "Sivasspor" - 1:0
21:30. "Göztepe" – "Samsunspor" - 2:2
|
O
|
Q
|
Н
|
M
|
T
|
X
|
1
|
Qalatasaray
|
25
|
20
|
5
|
0
|
62-26
|
65
|
2
|
Fənərbaxça
|
25
|
19
|
4
|
2
|
63-23
|
61
|
3
|
Samsunspor
|
25
|
14
|
5
|
6
|
41-28
|
47
|
4
|
Beşiktaş
|
24
|
12
|
8
|
4
|
38-23
|
44
|
5
|
Eyupspor
|
25
|
11
|
7
|
7
|
37-27
|
40
|
6
|
Göztepe
|
24
|
10
|
6
|
8
|
42-30
|
36
|
7
|
Başakşehir
|
24
|
10
|
6
|
8
|
40-31
|
36
|
8
|
Risespor
|
25
|
10
|
3
|
12
|
33-42
|
33
|
9
|
Trabzonspor
|
24
|
8
|
8
|
8
|
39-29
|
32
|
10
|
Qaziantep
|
24
|
8
|
5
|
11
|
33-33
|
32
|
11
|
Kasımpaşa
|
25
|
7
|
11
|
7
|
45-50
|
32
|
12
|
Alanyaspor
|
25
|
8
|
7
|
10
|
29-36
|
31
|
13
|
Antalyaspor
|
25
|
8
|
6
|
11
|
28-46
|
30
|
14
|
Konyaspor
|
25
|
7
|
7
|
11
|
31-38
|
28
|
15
|
Bodrum
|
25
|
6
|
6
|
13
|
17-29
|
24
|
16
|
Sivaspor
|
25
|
6
|
6
|
13
|
28-41
|
24
|
17
|
Kayserispor
|
24
|
5
|
9
|
10
|
24-44
|
24
|
18
|
Hatayspor
|
24
|
2
|
7
|
15
|
24-43
|
13
|
19
|
Adana Demirspor
|
25
|
2
|
4
|
19
|
23-57
|
-2 (12)
İdman.biz