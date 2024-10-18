Türkiyənin iki futbolçusu "Golden Boy"a namizəddir

"Golden Boy" mükafatına namizəd futbolçuların siyahısı açıqlanıb.
İdman.biz xəbər verir ki, qitənin ən gənc oyunçusu mükafatına 25 namizəd var.
Siyahıda yaşı 21-ə kimi futbolçular yer alıb. "Barselona"nın gənc ulduzu Lamin Yamal "Golden Boy"u qazanmağa daha şanslı hesab olunur.
Türkiyə yığmasının iki üzvü namizdlər sırasına düşüb. Arda Gülər və Kənan Yıldız mükafat uğrunda mübarizə aparacaq.
Namizədlərin siyahısı:
Lamin Yamal ("Barselona");
Joao Neves (PSJ);
Uorren Zair-Emeri (PSJ);
Alexandro Qarnaço ("Mançester Yunayted");
Pau Kubarsi ("Barselona");
Savio ("Mançester Siti");
Riko Lyuis ("Mançester Siti");
Aleksandr Pavloviç ("Bavariya");
Kobbi Mainu ("Mançester Yunayted");
Yorrell Hato ("Ayaks");
Ceymi Bynoe-Gittens ("Borussiya" D);
Leni Yoro ("Mançester Yunayted");
Kənan Yıldız ("Yuventus");
Kristian Moskera ("Valensiya");
Adam Uorton ("Kristal Saray);
Arda Gülər ("Real");
Matis Tel ("Bavariya");
Dezire Due (PSJ);
Oskar Qlux ("Zalsburq");
Samuel Omorodion (Porto);
Uilson Odobert (Tottenhem);
Andreas Şelderup (Benfika);
Endrik (Real Madrid);
Elis Ben-Seqir (Monako);
Samuel Mbanqula ("Yuventus")
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