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Seneqal millisinin ABŞ-də qarşılanması qalmaqal yaratdı - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
9 İyun 2026 11:29
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Seneqal millisinin ABŞ-də qarşılanması qalmaqal yaratdı - VİDEO

Seneqal futbol millisinin Dünya Çempionatı-2026 üçün ABŞ-yə gəlişi sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, yayılan görüntülərdə komanda üzvlərinin təyyarədən endikdən sonra hava limanının uçuş-enmə zolağına yaxın ərazidə yoxlamadan keçirildiyi görünür.

Kadrlarda Seneqal millisinin futbolçuları və nümayəndə heyətinin baqajlarının yanında dayandığı, təhlükəsizlik əməkdaşlarının isə əlavə yoxlama apardığı əks olunur. Görüntülərdən birində futbolçulardan birinin əllərini yana açaraq əl detektoru ilə yoxlanıldığı görünür.

Hadisə Donald Tramp administrasiyasının miqrasiya və sərhəd nəzarəti siyasəti fonunda daha geniş müzakirəyə çevrilib. Daha əvvəl Seneqal və Fil Dişi Sahili azarkeşlərinin ABŞ-yə səfəri ilə bağlı məhdudiyyətlərin onların mundial planlarına təsir etdiyi bildirilirdi.

11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək Dünya Çempionatında Seneqal millisi Fransa, İraq və Norveçlə eyni qrupda mübarizə aparacaq.

İdman.Biz
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