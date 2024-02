Bakıda keçiriləcək Qızıl Avropa Liqasının oyunlarını qəbul edəcək arena dəqiqləşib

Voleybol üzrə Qızıl Avropa Liqasının Azərbaycanda keçiriləcək oyunlarına ev sahibliyi edəcək idman qurğusu müəyyənləşib.

İdman.biz xəbər verir ki, bunu Avropa Voleybol Konfederasiyasının mətbuat xidməti açıqlayıb.

Turnirin Bakıdakı matçları GİN-in Voleybol Mərkəzində təşkil olunacaq. Mayın 17-19-da kişilərdən ibarət üç komanda burada qüvvəsini sınayacaq.

Azərbaycan millisi Rumıniya və Ukrayna ilə mübarizə aparacaq.

Mayın 31-dən iyunun 2-dək qadınların iştirakı ilə üç matç baş tutacaq. Yığmamız Estoniya və Avstriya ilə görüşəcək.

Kişilər

17 may

18:00. Rumıniya – Azərbaycan

18 may

18:00. Ukrayna – Rumıniya

19 may

Azərbaycan - Ukrayna

Qadınlar

31 may

18:00. Estoniya – Azərbaycan

1 iyun

18:00. Avstriya – Estoniya

2 iyun

18:00. Azərbaycan – Avstriya

