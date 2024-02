Qızıl Avropa Liqası: Milli komandalarımızın oyunlarının TƏQVİMİ

Voleybol üzrə Qızıl Avropa Liqasının təqvimi açıqlanıb.

İdman.biz xəbər verir ki, Azərbaycanın kişi və qadın millisinin oyunlarının vaxtı dəqiqləşib.

Hər iki yığmamız “Dördlər finalı”na gedən yolda 6 matça çıxacaq. Kişilər evdə, Belçika və Estoniyada, xanımlar isə Xorvatiya, Rumıniya və Bakıda meydana çıxacaqlar.

Kişilər

17 may (Bakı, Azərbaycan)

18:00. Rumıniya – Azərbaycan

19 may (Bakı, Azərbaycan)

Azərbaycan – Ukrayna

24 may (Beveren, Belçika)

19:30. Azərbaycan – Belçika

25 may (Beveren, Belçika)

19:30. Şimali Makedoniya - Azərbaycan

31 may (Rakvere, Estoniya)

19:00. Azərbaycan – Estoniya

1 iyun (Rakvere, Estoniya)

17:00. Lüksemburq - Azərbaycan

Qadınlar

17 may (Osiyek, Xorvatiya)

21:00. Azərbaycan – Xorvatiya

18 may (Osiyek, Xorvatiya)

17:00. Slovakiya – Azərbaycan

24 may (Blaj, Rumıniya)

18:00. Azərbaycan – Rumıniya

25 may (Blaj, Rumıniya)

18:00. İsveç - Azərbaycan

31 may (Bakı, Azərbaycan)

18:00. Estoniya – Azərbaycan

2 iyun (Bakı, Azərbaycan)

18:00. Azərbaycan – Avstriya

İdman.biz