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Paris-2024: 2-ci gündə 13 dəst medal - QALİBLƏR

Paris-2024
Xəbərlər
29 İyul 2024 00:51
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Paris-2024: 2-ci gündə 13 dəst medal - QALİBLƏR

Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarında 2-ci gün arxada qalıb.

İdman.biz xəbər verir ki, daha 23 dəst medal öz sahibini tapıb.

Qılıncoynatmada amerikalı rapiraçı Li Kiefer ikiqat Olimpiya çempionu olub. O, finalda həmyerlisini məğlub edib.

Üzgüçülükdə Fransa, ABŞ və İtaliya idmançıları fəxri kürsünün ən yüksək pilləsində yer alıblar.

Paris-2024 Olimpiadası
28 iyul

Atıcılıq
Kişilər
Pnevmatik tapançadan atəşaçma, 10 m
1. Yu Se (Çin) - 240,9
2. Fede riko-Biko Maldini (İtaliya) – 240
3. Paolo Monna (İataliya) – 218,6

Qadınlar
Pnevmatik tapançadan atəşaçma, 10 m
1. Ye Jin Oh (Cənubi Koreya) – 243.2 (OR)
2. Yeji Kim (Cənubi Koreya) – 241.3
3. Manu Bhaker (Hindistan) – 221.7

Velosepid idmanı
Qadınlar
Mauntinbayk. Kross-kauntri
1. Paulin Ferran-Prevo (Fransa) - 1:26:02
2. Heyli Batten (ABŞ) - 1:28:59
3. Yenne Rissveds (İsveç) - 1:29:04

Skeytbordinq
Qadınlar, küçə
1. Koko Yosidzava (Yaponiya) - 272.75
2. Lis Akama (Yaponiya) - 265.95
3. Raisa Leal (Braziliya) - 253.37

Kamandanoxatma
Qadınlar, komanda
1. Cənubi Koreya
2. Çin
3. Meksika

Avarçəkmə
Qadınlar, baydarka
1. Cessika Foks (Avstraliya) - 96.08
2. Klaudiya Zvolinska (Polşa) - 97.53
3. Kimberli Vuds (Böyük Britaniya) - 98.94

Cüdo
Kişilər, 66 kq
1. Hifumi Abe (Yaponiya)
2. Villian Lima (Braziliya)
3. Qusman Qırqızbayev (Qazaxıstan), Denis Vieru (Moldova)

Qadınlar, 52 kq
1. Diyera Keldiyerova (Özbəkistan)
2. Distriya Krasniki (Kosovo)
3. Larisa Pimanta (Braziliya), Amandin Buşar (Fransa)

Üzgüçülük
Kişilər
Qarışıq, 400 m
1. Leon Marşan (Fransa) - 4:02.95 (OR)
2. Tomoyuki Matsuşita (Yaponiya) - 4:08.62
3. Karson Foster (ABŞ) - 4:08.65

Brass, 100 m
1. Nikolo Martinengi (İtaliya) - 59.03
2. Adam Piti (Böyük Britaniya) - 59.05
2. Nik Fink (ABŞ) - 59.05

Qadınlar
Batterflyay, 100 m
1. Torri Huske (ABŞ) - 55.59
2. Qretçen Volş (ABŞ) - 55.63
3. Yufei Janq (Çin) - 56.21

Qılıncoynatma
Qadınlar, rapira
1. Li Kiefer (ABŞ)
2. Lauren Skruqqs (ABŞ)
3. Eleanor Harvey (Kanada)

Kişilər, şpaqa
1. Koki Kano (Yaponiya)
2. Yannik Borel (Fransa)
3. Mohamed Elsayed (Misir)

İdman.biz

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