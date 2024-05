İdmançılarımızın iştirak edəcəyi beynəlxalq yarışlar üzrə HƏFTƏNİN İDMAN AFİŞASI

Gənclər və İdman Nazirliyi Azərbaycan idmançılarının iştirak edəcəyi beynəlxalq yarışlar üzrə həftənin idman afişasını açıqlayıb.

İdman.biz xəbər verir ki, mayın 13-19-da müxtəlif idman növləri üzrə turnirlər təşkil olunacaq.

Sambo üzrə Avropa çempionatı və birinciliyi (yeniyetmələr, gənclər və kişilər) – 7-13 may (Serbiya, Novi Sad);

Ciu-citsu üzrə "Böyük Dəbilqə" "Jiu Jitsu Dünya Turu" – 9-13 may (Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Əbu-Dabi);

MMA üzrə Avropa çempionatı – 12-20 may (Slovakiya);

Paraatletika üzrə dünya çemponatı – 12-26 may (Yaponiya, Kobe);

Badminton üzrə "Bulgarian Junior İnternational 2024" – 13-16 may (Bolqarıstan, Svilengrad);

Badminton üzrə "Slovenia Open 2024" – 14-18 may (Sloveniya, Maribor);

Badminton üzrə "Thailand Open 2024" – 14-19 may (Tailand, Banqkok);

Sərbəst, yunan-Roma qadın güləşi üzrə U-15 Avropa çempionatı (U-15, kiçik yaşlı yeniyetmə oğlanlar və qızlar) – 15-19 may (Yunanıstan, Loutraki);

Stend atıcılığı üzrə Avropa çempionatı – 15-27 may (İtaliya, Lonato);

Kikboksinq üzrə Dünya Kuboku – 16-19 may (Türkiyə, İstanbul);

WKF üzrə Gənclərin Liqa turniri – 16-19 may (İspaniya, Coruna);

Cüdo üzrə Avropa kuboku və BTMT (gənc oğlanlar) – 16-23 may (İspaniya, Malaqa);

Qılıncoynatma üzrə kişilər arasında Qran-Pri şpaqa -17-18 may (Fransa, Monal);

Akademik avarçəkmə üzrə Avropa Olimpiya təsnifat reqatası – 17-22 may (İsveçrə, Lutsern);

Akrobatika gimnastikası üzrə Dünya Kuboku – 17-19 may (Portuqaliya, Maia);

Kunq-fu üzrə dünya çempionatı – 17-19 may (İtaliya, Perucca);

Voleybol üzrə qadınlar arasında Avropa Qızıl Liqası - I tur – 17-19 may (Xorvatiya, Osiek);

Paracüdo üzrə Qran-pri – 18 -19 may (Gürcüstan, Tbilisi);

Cüdo üzrə kişilər arasında Avropa Kuboku – 18-19 may (Pale, Bosniya);

Cüdo üzrə yeniyetmə oğlanla arasında Avropa Kuboku – 18-19 may (Polşa, Bielsko-Biala);

Triatlon üzrə Dünya Kuboku – 18-19 may (Özbəkistan, Səmərqənd);

100 xanalı dama üzrə beynəlxalq qrossmeyster norması ilə beynəlxalq turnir – 18-28 may (İspaniya, Salou);

Gözdən əlillərin 64 xanalı dama üzrə dünya çempionatı – 19 -29 may (Polşa, Mlava).

İdman.biz