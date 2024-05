Regionlar üzrə HƏFTƏNİN İDMAN AFİŞASI

Azərbaycanın regionları üzrə həftənin idman afişası açıqlanıb.

İdman.biz xəbər verir ki, mayın 13-19-da müxtəlif növlər üzrə yarışlar təşkil olunacaq.

Abşeron-Xızı Regional Gənclər və İdman İdarəsi

- “Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili”nə həsr edilmiş “Sağlam həyat” layihəsi çərçivəsində cüdo üzrə ustad dərsləri – 14 may, saat 11:00 (Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi);

- “İdman hamı üçün” layihəsi çərçivəsində minifutbol üzrə ustad dərsləri - 15 may, saat 11:00 (Xızı şəhər tam orta məktəb);

- “Sağlam həyat” layihəsi çərçivəsində futbol üzrə ustad dərsləri – 16 may, saat 9:30 (Xırdalan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəb);

- “Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili”nə həsr edilmiş futbol üzrə ustad dərsləri – 16 may, saat 11:00 (Sumqayıt Bulvarı);

- “İdman hamı üçün” layihəsi çərçivəsində cüdo üzrə ustad dərsləri – 17 may, saat 16:00 (Xızı rayonu, Giləzi qəsəbəsi, UGİŞM-nin bazası);

- “İdman hamı üçün” layihəsi çərçivəsində taekvondo üzrə ustad dərsləri - 17 may, saat 17:00 (Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksi);



Dağlıq Şirvan Regional Gənclər və İdman İdarəsi

- “İdman hamı üçün” layihəsi çərçivəsində “Qaçış hamı üçün” idman tədbiri – 14 may, saat 15:00 (Qobustan Olimpiya İdman Kompleksi);

- "İdman hamı üçün" layihəsi çərçivəsində cüdo üzrə məşğələ - 15 may, saat 17:00 (Şamaxı-Şirvan Güləş Klubu);

- "Birkimibirlikdə" devizi altında voleybol yarışı - 16 may, saat 10:30 (Ağsu rayon Pirhəsənli kəndi);

- 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə parastolüstü tennis üzrə rayon turniri - 16-17 may, saat 10:00 (Ağsu şəhər 4 saylı tam orta məktəb);

- "Bədii gimnastika hamı üçün" idman tədbiri - 19 may, saat 14:30 (İsmayıllı Olimpiya İdman Kompleksi).



Gəncə-Daşkəsən Regional Gənclər və İdman İdarəsi

- Gənclər və İdman Nazirliyinin yaradılmasının 30 illiyinə həsr edilmiş minifutbol üzrə həvəskarlar arasında “Göygöl Kuboku” - 15-31 may, saat 16:30 (Göygöl Olimpiya İdman Kompleksi);

- "İdman hamı üçün" layihəsi çərçivəsində voleybol üzrə nümunəvi çıxışlar - 15 may, saat 16:00 (Naftalan şəhər stadionu);

- "İdman hamı üçün" layihəsi çərçivəsində futbol üzrə nümunəvi çıxışlar - 15 may, saat 16:00 (Goranboy rayon Dəliməmmədli şəhəri).



Qazax-Tovuz Regional Gənclər və İdman İdarəsi

- Qol güləşi üzrə nümunəvi çıxışlar - 14 may, saat 15:00 (Ağstafa rayon, Uşaq-Gənclər İdman Məktəbi);

- Kiçik yaşlı yeniyetmə oğlan və qızlar arasında minifutbol üzrə nümunəvi çıxışlar - 14 may, saat 15:00 (Qazax Olimpiya İdman Kompleksi);

- Ağırlıqqaldırma üzrə ustad dərsləri - 17 may, saat 16:00 (Gədəbəy rayon, Gədəbəy İdman Klubunun zalı);

- Yeniyetmə oğlanlar arasında 1000 metr məsafəyə kros qaçışı - 17 may, saat 15:30 (Qazax Olimpiya İdman Kompleksi);

- Kikboksinq üzrə nümunəvi çıxışlar - 17 may, saat 16:00 (Tovuz rayon, “Tovuz Fight Club");

- 2010, 2011-ci il təvəllüdlü kiçik yaşlı yeniyetmələr arasında boks üzrə Şəmkir UGİM-in daxili birinciliyi - 18 may, saat 15:00 (Şəmkir Olimpiya İdman Kompleksi).



Quba-Xaçmaz Regional Gənclər və İdman İdarəsi

- Milli Qəhrəman Yavər Şahbazovun və Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş futbol üzrə turnir - 13-19 may, saat 14:00 (Xaçmaz rayonu, Nərəcan kəndi);

- “İdmançılarımızı tanıyaq və tanıdaq” layihəsi çərçivəsində Azərbaycan paralimpiyaçı cüdoçu, ikiqat Paralimpiya Oyunları çempionu İlham Zəkiyev ilə məktəblilərin görüşü - 14 may, saat 12:00 (Quba rayonu, A.Məmmədov adına 2 saylı təbiət fənləri təmayüllü məktəb lisey);

- “Üzməyi öyrənək” layihəsinin açılış mərasimi – 14 may, saat 15:00 (Xaçmaz Olimpiya İdman Kompleksi);

- 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə 2007-2008-ci il təvəllüdlü gənclər arasında minifutbol üzrə Siyəzən rayon birinciliyi - 14-16 may, saat 10:00 (Siyəzən şəhər stadionu);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş bələdiyyə komandaları arasında futbol üzrə Quba rayon birinciliyi oyunları - 14-19 may, saat 16:00 (Quba rayonu, Bağbanlı qəsəbə stadionu);

- "İdman hamı üçün" layihəsi çərçivəsində "Cüdo hamı üçün" kütləvi idman tədbiri – 15 may, saat 15:00 (Siyəzən şəhər stadionu);

- "İdman hamı üçün" layihəsi çərçivəsində yunan-Roma güləşi üzrə kütləvi idman tədbiri - 15 may, saat 11:00 (Qusar rayonu, güləş zalı);

- "İdman hamı üçün" layihəsi çərçivəsində "Şahmat hamı üçün" kütləvi idman tədbiri - 17 may, saat 15:00 (Siyəzən Gənclər Evi);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş minifutbol üzrə UGİŞM birinciliyi - 18 may, saat 11:00 (Qusar rayonu, İmamqulukənd kənd futbol meydançası);

- “Quba - İdman Paytaxtı 2024” çərçivəsində bilyard üzrə “Sərbəst Piramida” intizamı üzrə “Quba Open” adlı turnir – 18 may, saat 11:00 (Quba Olimpiya İdman Kompleksi);

- “Üzməyi öyrənək” layihəsi çərçivəsində Qusar rayon turniri – 18 may, saat 13:00 (Qusar Olimpiya İdman Kompleksi);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş 2009-2013 və daha kiçik yaşlı yeniyetmə oğlan və qızlar arasında stolüstü tennis üzrə Şabran rayon açıq birinciliyi - 18-19 may, saat 10:00 (Şabran rayonu, 5 nömrəli tam orta məktəb).



Lənkəran-Astara Regional Gənclər və İdman İdarəsi

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş voleybol üzrə rayon turniri - 13-28 may, saat 11:00 (Cəlilabad rayon Uzuntəpə kənd 1 nömrəli tam orta məktəb);

- 28 May - Müstəqillik Gününə həsr olunmuş stolüstü tennis üzrə məktəblilər arasında rayon turniri - 14 may, saat 14:00 (Masallı Stolüstü Tennis filialı);

- Yüksək nailiyyətli idmançıların və idman ictimaiyyətinin idmanın təbliği ilə bağlı şagirdlərlə maarifləndirici görüşü və ustad dərsləri - 15 may, saat 10:00 (Lənkəran rayon, Gərmətük qəsəbə tam orta məktəb);

- Yüksək nailiyyətli idmançıların və idman ictimaiyyətinin idmanın təbliği ilə bağlı şagirdlərlə maarifləndirici görüşü və ustad dərsləri - 16 may, saat 11:00 (Lənkəran rayonu 1 nömrəli tam orta məktəb);

- 28 May - Müstəqillik Gününə həsr olunmuş həndbol üzrə Yardımlı rayon turniri - 16 may, saat 14:30 (Yardımlı Olimpiya İdman Kompleksi);

- 28 May - Müstəqillik Gününə həsr olunmuş həndbol üzrə məktəblilər arasında Astara rayon turniri - 16-17 may, saat 10:00 (Astara rayon 3 nömrəli tam orta məktəb);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş basketbol üzrə rayon turniri - 16-17 may, saat 11:00 (Cəlilabad Uşaq-Gənclər İdman-Şahmat Məktəbinin idman bazası);

- II Qarabağ müharibəsi zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalan Zeynal Şahhüseynlinin xatirəsinə həsr olunmuş sərbəst güləş üzrə Masallı rayon turniri - 17 may, saat 10:00 (Masallı rayon, “Cəngavər” İdman zalı);

- Gənclər arasında pnevmatik tüfəngdən hədəfə atəş açmaq üzrə Lerik rayon turniri - 17 may, saat 15:00 (Lerik rayon stadionu);

- 28 May – Müstəqillik Gününə həsr olunmuş məktəblilər arasında voleybol üzrə rayon turniri - 18 may, saat 10:00 (Masallı rayon, Ərkivan qəsəbə Z.Nəcəfov adına 2 nömrəli tam orta məktəbi);

- “Sağlam həyat” layihəsi çərçivəsində kütləvi açıq idman tədbiri - 18 may, saat 11:00 (Lənkəran rayonu, Heydər Əliyev adına xatirə parkı);

- “Sağlam həyat” layihəsi çərçivəsində kütləvi açıq idman tədbiri - 18 may, saat 11:00 (Cəlilabad rayonu, Heydər Əliyev parkı).



Mərkəzi Aran Regional Gənclər və İdman İdarəsi

- "Kür" Mingəçevir həndbol klubunun həndbol üzrə nümunəvi çıxışları - 15 may, saat 14:00 (Mingəçevir şəhər “Kür” Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzi);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümü və 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə böyüklər arasında futbol üzrə rayon birinciliyi - 15-25 may, saat 16:00 (Ağdaş rayon stadionu);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş minifutbol üzrə rayon birinciliyinin final mərhələsi - 16 may, saat 18:00 (Ucar rayon stadionu);

- Ümumtəhsil orta məktəblərin şagirdləri arasında qol güləşi üzrə rayon birinciliyi - 16-17 may, saat 15:00 (Zərdab rayonu Heydər Əliyev parkı).



Mil-Muğan Regional Gənclər və İdman İdarəsi

- Kəndlərarası futbol turniri - 13 may, saat 17:00 (Sabirabad şəhər Mərkəzi stadionu);

- Bodibildinq üzrə nümunəvi çıxışlar - 16 may, saat 15:00 ("Çempion Arena"nın trenajor zalı)

- “İdman hamı üçün” layihəsi çərçivəsində cüdo üzrə nümunəvi çıxışlar - 16 may, saat 16:00 (Saatlı rayon cüdo idman zalı);

- "İdman hamı üçün" layihəsi çərçivəsində karate üzrə nümunəvi çıxışlar - 18 may, saat 15:00 (Beyləqan Olimpiya İdman Kompleksi).



Şəki-Zaqatala Regional Gənclər və İdman İdarəsi

- Yeniyetmə və gənclər arasında stronqmen üzrə ustad dərsləri - 15 may (Şəki Olimpiya İdman Kompleksi);

- Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş idarə, müəssisə və təşkilatlar arasında futzal üzrə "Şəki Kuboku-2024" turniri - 15 aprel - 16 may, saat 18:00 (Şəki Olimpiya İdman Kompleksi);

- Yeniyetmələr arasında cüdo üzrə rayon birinciliyi - 16-17 may, saat 15:00 (Oğuz Olimpiya İdman Kompleksi);

- Məktəblilər arasında 3x3 basketbol üzrə rayon birinciliyi - 17 may, saat 10:00 (Qəbələ Olimpiya İdman Kompleksi);

- Yeniyetmələr arasında futbol idman növü üzrə rayon turniri - 18-20 may, saat 16:00 (Zaqatala Olimpiya İdman Kompleksi).



Şirvan-Salyan Regional Gənclər və İdman İdarəsi

- Orta ümumtəhsil məktəblərinin oğlanlardan ibarət komandaları arasında minifutbol üzrə şəhər birinciliyi – 14-15 may, saat 10:00 (Şirvan şəhəri, Naxçıvan küçəsi, minifutbol meydançası);

- “Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi”, boks üzrə beynəlxalq dərəcəli hakim Vaqif Gözəlovun xatirəsinə həsr olunmuş yeniyetmələr arasında boks üzrə Şirvan şəhər birinciliyi – 17 may, saat 10:00 (Şirvan Olimpiya İdman Kompleksi);

- “İdman hamı üçün” layihəsi çərçivəsində sərbəst güləş üzrə nümunəvi çıxışlar – 15 may, saat 15:00 (Salyan Rayon Uşaq-Gənclər İdman-Şahmat Məktəbinin güləş zalı);

- 28 May - Müstəqillik Gününə həsr olunmuş Biləsuvar rayonunda fəaliyyət göstərən idarə, müəssisə və təşkilatların komandaları arasında futzal üzrə rayon birinciliyinin qrup oyunları - 15 may, saat 14:00 (Biləsuvar Olimpiya İdman Kompleksi);

- Sərbəst güləş üzrə nümunəvi çıxışlar - 16 may, saat 14:00 (Biləsuvar şəhər İncəsənət məktəbinin idman zalı);

- 28 May - Müstəqillik Gününə həsr olunmuş böyüklər arasında Hacıqabul rayon birinciliyinin A və B qrupunun növbəti oyunları - 18 aprel, saat 15:00 (Hacıqabul rayon Talış kənd tam orta məktəbin stadionu)

- “Sağlam həyat naminə” devizi altında sərbəst güləş üzrə nümunəvi çıxışlar - 17 may, saat 15:00 (Neftçala Olimpiya İdman Kompleksi).

İdman.biz