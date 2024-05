Regionlar üzrə HƏFTƏNİN İDMAN AFİŞASI

Azərbaycanın regionları üzrə həftənin idman afişası açıqlanıb.

İdman.biz xəbər verir ki, mayın 6-12-də müxtəlif növlər üzrə yarışlar təşkil olunacaq.

Abşeron-Xızı Regional Gənclər və İdman İdarəsi

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş idman ictimaiyyəti nümayəndələrinin iştirakı ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsinin ziyarəti və dəyirmi masa – 6 may, saat 11:00 (Abşeron rayon Heydər Əliyev Mərkəzi)

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş “İdman hamı üçün” layihəsi çərçivəsində sərbəst güləş üzrə ustad dərsləri – 6 may, saat 15:00 (Xızı rayonu, Giləzi qəsəbəsi, UGİŞM-nin bazası)

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş 2012-2013-cü il təvəllüdlü oğlan və qızlar arasında açıq birincilik – 6-8 may, saat 15:00 ("Təhsil" RİM-in Sumqayıt İOEUGİŞM)

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş stolüstü tennis üzrə oğlanlar və qızlar arasında şəhər turniri - 6 may, saat 16:00 (Sumqayıt şəhəri, “Qarabağ NN” stolüstü tennis bazası);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş “İdman hamı üçün” layihəsi çərçivəsində “Gimnastika hamı üçün” – 6 may, saat 16:00 (Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksi);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş “İdman hamı üçün” layihəsi çərçivəsində karate üzrə ustad dərsləri – 6 may, saat 19:00 (Sumqayıt şəhəri, “Rüstəm” İdman Klubu);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş üzgüçülük üzrə birincilik – 7 may, saat 10:00 (Sumqayıt şəhəri, Paralimpiya İdman Kompleksi);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş voleybol üzrə Abşeron rayon birinciliyi – 7-8 may, saat 10:00 (Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş cüdo üzrə Uşaq-Gənclər İdman-Şahmat məktəbinin birinciliyi - 7 may, saat 10:00 (Xızı rayonu, Altıağac qəsəbəsi, UGİŞM-nin bazası);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş boccia üzrə Paralimpiya İdman Kompleksinin birinciliyi - 7 may, saat 11:00 (Sumqayıt şəhəri, Paralimpiya İdman Kompleksi);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş para-pauerliftinq üzrə Paralimpiya İdman Kompleksinin birinciliyi - 7 may, saat 11:00 (Sumqayıt şəhəri, Paralimpiya İdman Kompleksi);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş ümumtəhsil müəssisələri arasında 3x3 basketbol üzrə oğlanların rayon birinciliyi – 7-8 may, saat 11:00 (Xızı rayon Yeni Yaşma kənd tam orta məktəbi);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş “İdman hamı üçün” layihəsi çərçivəsində voleybol üzrə ustad dərsləri – 7-8 may, saat 15:00 (Sumqayıt şəhər 20 nömrəli tam orta məktəb);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş “Sağlam həyat” layihəsi çərçivəsində sərbəst güləş üzrə ustad dərsləri – 7 may, saat 15:00 (Abşeron rayonu, UGİŞM)

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş 3x3 basketbol üzrə qızların rayon birinciliyi – 8-9 may, saat 10:00 (Abşeron rayonu, Masazır kəndi, 4 nömrəli tam orta məktəb)

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş ümumtəhsil müəssisələri arasında atletika üzrə rayon birinciliyi – 8 may, saat 11:00 (Xızı rayonu)

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş “Sağlam həyat” layihəsi çərçivəsində cüdo üzrə ustad dərsləri – 8 may, saat 14:00 (Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, “Abşeron İdman Klubu” MMC);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş idman ictimaiyyəti nümayəndələrinin iştirakı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyev abidəsinin ziyarəti və dəyirmi masa – 8 may, saat 15:00 (Xızı rayonu, Heydər Əliyev Mərkəzi);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş 2009-2010; 2011-2012; 2013-2014-cü il təvəllüdlü yeniyetmələr arasında karate üzrə "Təhsil" RİM-in Sumqayıt şəhər 2 nömrəli UGİŞM-in birinciliyi – 9 may, saat 10:00 (Sumqayıt şəhəri, 6-cı mkr ərazisi, Taekvondo bazası)

- "Təhsil" RİM-in Sumqayıt şəhər 2 nömrəli UGİŞM birinciliyi – 9 may, saat 10:00 (Sumqayıt şəhəri, 6-cı mikrorayon ərazisi, Taekvondo bazası);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş şahmat birinciliyi – 9-10 may, saat 10:00 ("Təhsil" RİM-in Sumqayıt şəhər 2 nömrəli UGİŞM);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş “İdman hamı üçün” layihəsi çərçivəsində ağırlıqqaldırma üzrə ustad dərsləri – 9 may, saat 15:00 (Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksi);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş “Sağlam həyat” layihəsi çərçivəsində karate üzrə ustad dərsləri – 9 may, saat 20:00 (Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, “Zirvə İdman Klubu” MMC);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş "Təhsil" RİM-in Sumqayıt şəhər 2 nömrəli UGİŞM-in əməkdaşlarının iştirakı ilə Heydər Əliyev abidəsinin ziyarəti, dəyirmi masa və “Dahi şəxsiyyət” adlı sənədli filmin nümayişi – 10 may, saat 15:00 ("Təhsil" RİM-in Sumqayıt şəhər 2 nömrəli UGİŞM);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş “Sağlam həyat” layihəsi çərçivəsində bədii gimnastika üzrə ustad dərsləri – 10 may, saat 17:00 (Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi).



Dağlıq Şirvan Regional Gənclər və İdman İdarəsi

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümü münasibətilə yeniyetmələr arasında şahmat üzrə Şamaxı rayon turniri – 6-7 may, saat 11:00 (Şamaxı UGİŞM);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümü münasibətilə kütləvi idman tədbiri - 7 may, saat 11:00 (Ağsu şəhər Heydər Əliyev adına park)

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümü münasibətilə yeniyetmələr arasında stolüstü tennis üzrə Qobustan rayon turniri – 7 may, saat 15:00 (Qobustan Olimpiya İdman Kompleksi);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümü münasibətilə U-17 oğlan və qızlar arasında stolüstü tennis üzrə İsmayıllı rayon turniri - 10 may, saat 10:00 (İsmayıllı Olimpiya İdman Kompleksi).



Gəncə-Daşkəsən Regional Gənclər və İdman İdarəsi

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş ali və orta ixtisas tələbələri arasında şahmat turniri - 7 may, saat 12:00 (YAP Gəncə şəhər təşkilatı);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş ali və orta ixtisas tələbələri arasında dama turniri - 7 may, saat 12:00 (YAP Gəncə şəhər təşkilatı)

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş yunan-Roma güləşi üzrə yeniyetmələr arasında Daşkəsən rayon birinciliyi - 7-8 may, saat 14:00 (Daşkəsən UGİŞM)

- “İdman hamı üçün” layihəsi çərçivəsində atletika üzrə nümunəvi çıxışlar - 8 may, saat 16:00 (Naftalan UGİM);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş voleybol yarışı - 8 may, saat 11:00 (Gəncə İdman Sarayı);

- “İdman hamı üçün” layihəsi çərçivəsində yunan-Roma güləşi üzrə nümunəvi çıxışlar - 10 may, saat 16:00 (Gəncə idman liseyi)

- Taekvondo üzrə yarış - 12 may, saat 10:00 (Gəncə Olimpiya İdman Kompleksi);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş sərbəst güləş üzrə Goranboy rayon açıq birinciliyi - 12 may, saat 9:30 (Goranboy Olimpiya İdman Kompleksi).



Qazax-Tovuz Regional Gənclər və İdman İdarəsi

- 9 May - Faşizm üzərində Qələbənin 79-cu ildönümünə həsr olunan məktəbli qızlar arasında voleybol üzrə birincilik - 6 may, saat 10:00 (Ağstafa rayonu, A.Abdullayev adına 2 saylı tam orta məktəb);

- Ağırlıqqaldırma üzrə ustad dərsləri - 6 may, saat 15:30 (Qazax rayonu, Göyəzən İdman Klubu);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci il dönümünə həsr olunan şahmat üzrə təsnifat turniri - 6-7 may, saat 15:00 (Qazax Şahmat Mərkəzi);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunan məktəbli komandalar arasında minifutbol üzrə birincilik - 7-8 may, saat 10:00 (Ağstafa rayonu, A.Abdullayev adına 2 saylı tam orta məktəbin idman meydançası);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunan 2008-2009-cu il təvəllüdlü oğlanlar arasında voleybol üzrə rayon turniri - 7 may, saat 10:00 (Tovuz Olimpiya İdman Kompleksi)

- Yunan-Roma güləşi üzrə nümunəvi çıxışlar - 8 may, saat 11:00 (Şəmkir rayonu, Sahib Əliyev adına Ağlavaşlı kənd tam orta məktəbi);

- Yunan-Roma güləşi üzrə nümunəvi çıxışlar - 8 may, saat 15:30 (Qazax rayonu, "Fəqan" idman klubu);

- Boks üzrə nümunəvi çıxışlar - 9 may, saat 10:00 (Şəmkir rayonu, Zöhrab Rüstəmov adına Sabirkənd tam orta məktəbi);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan 2010-2011-ci il təvəllüdlü yeniyetmələr arasında futbol üzrə Şəmkir UGİM-nin daxili birinciliyi - 10 may, saat 11:00 (Şəmkir Olimpiya İdman Kompleksi);

- Basketbol üzrə nümunəvi çıxışlar - 10 may, saat 12:00 (Gədəbəy rayonu, Zəhmət kənd tam orta məktəbi);

- Taekvondo üzrə nümunəvi çıxışlar - 10 may, saat 15:00 (Gədəbəy rayonu, Milli Qəhrəman İlham Əliyev adına 1 saylı tam orta məktəbi);

- Karate üzrə nümunəvi çıxışlar - 10 may, saat 17:00 (Ağstafa rayonu, Ə.Hüseynov adına 1 saylı tam orta məktəb);

- Futbol üzrə nümunəvi çıxışlar - 10 may, saat 12:00 (Tovuz rayonu, Qaraxanlı kənd orta məktəbin idman meydançası).



Quba-Xaçmaz Regional Gənclər və İdman İdarəsi

- "İdman hamı üçün" layihəsi çərçivəsində "Futbol hamı üçün" kütləvi idman tədbiri – 7 may, saat 15:00 (Siyəzən şəhər stadionu);

- "İdman hamı üçün" layihəsi çərçivəsində budo üzrə kütləvi idman tədbiri - 7 may, saat 15:00 (Xaçmaz rayonu, Budo idman zalı);

- Boks üzrə qruplararası turnir - 7 may, saat 15:00 (Şabran rayonu, 2 saylı məktəbi);

- "İdman hamı üçün" layihəsi çərçivəsində basketbol 3x3 üzrə kütləvi idman tədbiri - 8 may, saat 11:00 (Şabran rayonu, 4 nömrəli tam orta məktəb);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci il dönümünə həsr olunmuş şahmat üzrə Qusar rayon birinciliyi - 8-10 may, saat 10:00 (Qusar rayonu, Simurq Kulturologiya Mərkəzi);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş sərbəst güləş üzrə 2009-2010-cu və 2011-2012-ci il təvəllüdlü yeniyetmələr arasında açıq zona birinciliyi - 9 may, saat 8:00 (Siyəzən şəhər stadionu);

- "İdman hamı üçün" layihəsi çərçivəsində "Badminton hamı üçün" kütləvi idman tədbiri - 10 may, saat 15:00 (Siyəzən rayonu, 3 nömrəli tam orta məktəb);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş bələdiyyə komandaları arasında futbol üzrə Quba rayon birinciliyi – 10 may, saat 16:00 (Quba rayonu, Bağbanlı qəsəbə stadionu);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş idarə, müəssisə və təşkilatlar arasında minifutbol üzrə Şabran rayon çempionatının final oyunu – 10 may, saat 18:00 (Şabran rayonu, Bayraq Meydanında yerləşən süni örtüklü futbol meydançası);

- “Quba - İdman Paytaxtı 2024” çərçivəsində üzgüçülük üzrə açıq birincilik – 11-12 may, saat 11:00 (Quba Olimpiya İdman Kompleksi).



Lənkəran -Astara Regional Gənclər və İdman İdarəsi

- Tovuz döyüşləri zaman qəhrəmancasına şəhadətə yüksələn şəhid mayor Anar Novruzovun xatirəsinə həsr olunmuş şahmat üzrə rayon turniri - 6-8 may, saat 15:00 (Masallı Uşaq-Gənclər İdman-Şahmat Məktəbi);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş uşaqlar və azyaşlı yeniyetmələr arasında cüdo üzrə açıq rayon turniri - 6 may, saat 14:00 (Masallı şəhər N.Nərimanov adına 2 nömrəli tam orta məktəb);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş gənclər arasında atletika üzrə rayon turniri - 6 may, saat 10:00 (Masallı Olimpiya İdman Kompleksi);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş “Sağlam həyat” layihəsi çərçivəsində kütləvi idman tədbiri - 7 may, saat 10:00 (Astara Dənizkənarı Park Bulvar Kompleksi);

- Tovuz döyüşləri zamanı qəhrəmancasına şəhadətə yüksələn şəhid mayor Anar Novruzovun xatirəsinə həsr olunmuş "Tir atıcılığı" üzrə rayon turniri - 7 may, saat 10:00 (“Masallı Gənclər evi” SXM);

- Yüksək nailiyyətli idmançıların və idman ictimaiyyətinin idmanın təbliği ilə bağlı şagirdlərlə maarifləndirici görüşü və ustad dərsləri - 7 may, saat 11:00 (Lənkəran şəhər 3 nömrəli tam orta məktəb);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümü münasibətilə məktəbli qızlar arasında həndbol yarışı - 7 may, saat 11:00 (Lerik şəhər İnteqrasiya təlimli, internat tipli gimnaziya);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş həvəskarlar arasında minifutbol üzrə açıq rayon turnirinin final mərhələsi - 7 may, saat 15:00 (Masallı rayon Təzə Alvadı kənd futbol meydançası);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş stolüstü tennis üzrə idman tədbiri - 7 may, saat 15:00 (Yardımlı rayon Çayüzü kənd tam orta məktəbi);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümü münasibətilə məktəbli oğlanlar arasında 3x3 basketbol yarışı - 8 may, saat 10:00 (Lerik şəhər İnteqrasiya təlimli, internat tipli gimnaziya);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümü münasibətilə böyüklər arasında şahmat turniri - 8 may, saat 11:00 (Lerik rayon Yeni Azərbaycan Partiyası təşkilatının binası);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş üzgüçülük üzrə rayon turniri - 8 may, saat 11:00 (Cəlilabad Olimpiya İdman Kompleksi);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş voleybol üzrə oğlanlar arasında rayon turniri - 9 may, saat 15:00 (Yardımlı şəhər 4 nömrəli tam orta məktəb);

- Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş böyüklər arasında voleybol üzrə rayon turniri - 6-10 may, saat 10:00 (Cəlilabad rayon Uzuntəpə kənd tam orta məktəbi);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş uşaqlar, yeniyetmə və gənclər arasında kikboksinq üzrə rayon turniri - 10 may, saat 10:00 (Masallı Regional Boks Mərkəzi);

- “İdman hamı üçün” layihəsi çərçivəsində kütləvi açıq idman tədbiri - 11 may, saat 10:00 (Lənkəran rayonu, Heydər Əliyev Xatirə Parkı);

- “Sağlam həyat” layihəsi çərçivəsində kütləvi açıq idman tədbiri - 11 may, saat 11:00 (Lənkəran “Sağlam məhəllə” idman zonası);

- Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş kiçik yaşlı uşaqlar arasında ağırlıqqaldırma üzrə Lənkəran Uşaq-Gənclər İdman Məktəbinin birinciliyi- 11-12 may, saat 10:00 (Lənkəran “Zirvə” idman klubu);

- “İdman hamı üçün” lahiyəsi çərçivəsində taekvondo və basketbol üzrə master-klas - 11 may, saat 11:00 (Cəlilabad Heydər Əliyev Seyrəngahı);

- Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş boks üzrə Lənkəran Uşaq-Gənclər İdman Məktəbinin birinciliyi - 11-12 may, saat 10:00 (Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksi);

- Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş müəllimlər arasında minifutbol üzrə rayon turniri - 10-12 may, saat 10:00 (Cəlilabad rayon Sərhədabad kənd tam orta məktəbi).



Mərkəzi Aran Regional Gənclər və İdman İdarəsi

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş ümumtəhsil orta məktəbləri arasında minifutbol üzrə rayon birinciliyi - 1-8 may, saat 14:00 (Göyçay Olimpiya İdman Kompleksi);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş ümumtəhsil orta məktəbləri arasında voleybol üzrə rayon turniri - 2-8 may, saat 11:00 (Kürdəmir rayon Atakişili kənd tam orta məktəbi);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin 101-ci ildönümünə həsr olunmuş yeniyetmə və gənclər arasında velosiped üzrə rayon turniri - 6 may, saat 15:00 (Ağdaş Olimpiya İdman Kompleksi);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin 101 illiyinə həsr olunmuş ali və orta ixtisas məktəb tələbələri (qızlar) arasında voleybol birinciliyi - 6-8 may, saat 10:00 (Mingəçevir Dövlət Universiteti);

- Taekvondo üzrə ustad dərsləri - 7 may, saat 14:30 (Zərdab rayonu, bölmənin idman zalı).



Şəki-Zaqatala Regional Gənclər və İdman İdarəsi

- Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş idarə, müəssisə və təşkilatlar arasında futzal üzrə "Şəki Kuboku-2024" turniri - 15 aprel - 10 may, saat 18:00 (Şəki Olimpiya İdman Kompleksi);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş 2008-2010-cu il təvəllüdlü oğlanlar arasında voleybol üzrə rayon birinciliyi - 6-7 may, saat 10:00 (Oğuz Olimpiya İdman Kompleksi);

- Yeniyetmələr arasında şahmat üzrə ustad dərsləri - 7 may, saat 11:00 (Qax rayon UGİŞM);

- Yeniyetmə və gənclər arasında stolüstü tennis üzrə rayon birinciliyi - 8-9 may, saat 10:00 (Balakən Olimpiya İdman Kompleksi);

- Məktəblilər arasında ümummilli ider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş kros qaçışı üzrə rayon birinciliyi - 10 may, saat 10:00 (Balakən Olimpiya İdman Kompleksi);

- Məktəblilər arasında 3x3 basketbol üzrə rayon birinciliyi - 10 may, saat 10:00 (Qəbələ Olimpiya İdman Kompleksi).



Şirvan-Salyan Regional Gənclər və İdman İdarəsi

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünün qeyd olunması məqsədilə orta ümumtəhsil məktəblərin 2008-2009-cu il təvəllüdlü oğlanlardan ibarət komandaları arasında minifutbol üzrə Biləsuvar rayon birinciliyinin final mərhələsi - 6-8 may saat 10:00 (Biləsuvar şəhər 1 saylı tam orta məktəb);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illik yubileyinə həsr edilmiş idarə, müəssisə və təşkilatlar arasında futzal üzrə rayon çempionatının yarımfinal və final oyunları – 6-8 may, saat 10:00 (Salyan Olimpiya İdman Kompleksi);

- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümü ilə əlaqədar ümumtəhsil məktəblərin komandaları arasında minifutbol üzrə Neftçala rayon birinciliyinin yarımfinal və final mərhələsi – 6-8 may, saat 14:00 (Neftçala Olimpiya İdman Kompleksi);

- “Sağlam həyat naminə” devizi altında ağırlıqqaldırma üzrə ustad dərsi - 8 may, saat 16:00 (Şirvan şəhər "Power GYM" zalı);

- 28 May - Müstəqillik Gününə həsr olunmuş böyüklər arasında Hacıqabul rayon birinciliyinin A və B qrupunun oyunları - 11 aprel, saat 15:00 (Hacıqabul rayon Talış kənd tam orta məktəbin stadionu).

