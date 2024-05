Bakı üzrə HƏFTƏNİN İDMAN AFİŞASI

Bakı şəhəri üzrə həftənin idman afişası açıqlanıb.

İdman.biz xəbər verir ki, mayın 6-12-də paytaxtda müxtəlif idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək.

Güllə və stend atıcılığı üzrə İSSF Dünya Kuboku – 1-12 may (Bakı);

Şahmat üzrə "Baku Open 2024" beynəlxalq turniri – 1-10 may (Bakı);

Qoçyu-ryu okinava karate-do üzrə 27-ci açıq ölkə çempionatı və birinciliyi – 11-12 may (Bakı);

Bilyardın "Pool-9" növü üzrə kişilər və qadınlar arasında ölkə çempionatı – 11-13 may (Bakı);

Boks üzrə gənc oğlanlar və qızlar arasında Heydər Əliyev "Cup-2024" beynəlxalq turniri – 12-19 may (Bakı).

