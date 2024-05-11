Azərbaycan komandasından tarixi QƏLƏBƏ

Bu gün Tatarıstanın paytaxtı Kazanda İslam ölkələri arasında “Orxis Cup” ikinci beynəlxalq hokkey turniri start götürüb.
İdman.biz xəbər verir ki, 5 gün davam edəcək yarışda Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Pakistan, Monqolustan, İran, Livan, Bəhreyn, Tatarıstan və Qırğızıstan ölkələrinin komandaları təmsil olunurlar.
Bu gün Azərbaycanın “Baku Flames” komandası Bəhreyn komandası ilə qarşılaşıb. Oyun komandamızın 8:3 hesablı qələbəsilə başa çatıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın hokkey komandası tarixində ilk dəfə beynəlxalq turnirdə iştirak edir.
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