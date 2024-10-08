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Premyer Liqada əsrin ən yaxşı məşqçiləri

Futbol
Xəbərlər
8 Oktyabr 2024 11:52
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Premyer Liqada əsrin ən yaxşı məşqçiləri

İngiltərə Premyer Liqasında XXI əsrin ən yaxşı baş məşqçiləri bəlli olub.

İdman.biz xəbər verir ki, “Goal” portalının reytinq siyahısında ən yaxşı mütəxəssislər yer alıb.

Cədvələ Aleks Ferqyuson başçılıq edir. İkinci sırada Pep Qvardiola qərarlaşıb. İlk “üçlüy”ü Arsen Venger qapayır.

1. Aleks Ferqyuson (“Mançester Yunayted”)
2. Pep Qvardiola (“Mançester Siti”)
3. Arsen Venger (“Arsenal”)
4. Joze Mourinyo (“Çelsi”, “Mançester Yunayted”, “Tottenhem”)
5. Yurgen Klopp (“Liverpul”)
6. Karlo Ançelotti (“Çelsi”, “Everton”)
7. Roberto Mançini (“Mançester Siti”)
8. Antonio Konte (“Çelsi”, “Tottenhem”)
9. Manuel Pelleqrini (“Mançester Siti”, “Vest Hem”)
10. Klaudio Ranyeri (“Çelsi”, “Lester”, “Fulhem”)

İdman.biz

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