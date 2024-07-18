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İFFHS-dən ən yaxşıların SİYAHISI

Futbol
Xəbərlər
18 İyul 2024 09:47
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İFFHS-dən ən yaxşıların SİYAHISI

İFFHS AVRO-2024-ün və Amerika kubokunun ən yaxşılarını açıqlayıb.

İdman.biz xəbər verir ki, qurum qapıçı, hakim və baş məşqçilər arasında ən yaxşıları müəyyənləşdirib.

AVRO-2024
Ən yaxşı baş məşqçi: Luis de la Fuente (İspaniya)
Ən yaxşı hakim: Fransua Leteksye (Fransa)
Ən yaxşı qapıçı: Cordan Pikford (İngiltərə)

Amerika kuboku
Ən yaxşı baş məşqçi: Nestor Lorenso (Argentina, Kolumbiya millisi)
Ən yaxşı hakim: Rafael Klaus (Braziliya)
Ən yaxşı qapıçı: Emiliano Martines (Argentina)

Qeyd edək ki, AVRO-2024-də İspaniya, Amerika kubokunda Argentina çempion adını qazanıb.

İdman.biz

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