İFFHS-dən ən yaxşıların SİYAHISI

İFFHS AVRO-2024-ün və Amerika kubokunun ən yaxşılarını açıqlayıb.
İdman.biz xəbər verir ki, qurum qapıçı, hakim və baş məşqçilər arasında ən yaxşıları müəyyənləşdirib.
AVRO-2024
Ən yaxşı baş məşqçi: Luis de la Fuente (İspaniya)
Ən yaxşı hakim: Fransua Leteksye (Fransa)
Ən yaxşı qapıçı: Cordan Pikford (İngiltərə)
Amerika kuboku
Ən yaxşı baş məşqçi: Nestor Lorenso (Argentina, Kolumbiya millisi)
Ən yaxşı hakim: Rafael Klaus (Braziliya)
Ən yaxşı qapıçı: Emiliano Martines (Argentina)
Qeyd edək ki, AVRO-2024-də İspaniya, Amerika kubokunda Argentina çempion adını qazanıb.
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